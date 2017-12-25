Артамонов: полки добра сплотят калужан

В понедельник, 25 декабря на заседании областного правительства озвучили, что инициатива губернатора по созданию полок добра с успехом проходит в Калуге и Обнинске, а также районных центрах.

Напомним, что глава региона распорядился организовать в магазинах продуктовые полки для малоимущих людей. Любой покупатель может оставить на них товар.

- Сами торговые предприятия тоже надо стимулировать к тому, чтобы они за свои средства приобретали у себя эти товары и клали на эту полку, - отметил глава региона. - И покупатели, конечно.

Губернатор попросил СМИ осветить эту тему.

- Это имеет больше воспитательное значение, нежели экономическое. Всё–таки нам в обществе не хватает пока ещё вот этого – доброжелательности, - считает он. - Чтобы люди были внимательны по отношению друг к другу. Много агрессии присутствует или таких каких-то элементов, которые вызывают раздражение. Вот это надо убирать. И в этом смысле очень хороший способ объединения людей в одно сообщество. Дружелюбие должно быть.