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Артамонов: полки добра сплотят калужан

25.12.2017 11:45 24 1853 Елена Французова
Артамонов: полки добра сплотят калужан

В понедельник, 25 декабря на заседании областного правительства озвучили, что инициатива губернатора по созданию полок добра с успехом проходит в Калуге и Обнинске, а также районных центрах.

Напомним, что глава региона распорядился организовать в магазинах продуктовые полки для малоимущих людей. Любой покупатель может оставить на них товар

- Сами торговые предприятия тоже надо стимулировать к тому, чтобы они за свои средства приобретали у себя эти товары и клали на эту полку, - отметил глава региона. -  И покупатели, конечно. 

Губернатор попросил СМИ осветить эту тему. 

- Это имеет больше воспитательное значение, нежели экономическое. Всё–таки нам в обществе не хватает пока ещё вот этого – доброжелательности, - считает он. -  Чтобы люди были внимательны по отношению друг к другу. Много агрессии присутствует или таких каких-то элементов, которые вызывают раздражение. Вот это надо убирать. И в этом смысле очень хороший способ объединения людей в одно сообщество. Дружелюбие должно быть. 


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Тэги: общество

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