Эпидемия ОРВИ: в детсадах и школах вводят карантин

За прошедшую неделю ОРВИ заболел 5701 житель области. В стационары больниц было госпитализировано 113 пациентов с респираторными инфекциями. Грипп не регистрировался, сообщает в понедельник, 25 декабря, калужский Роспотребнадзор.

В Калуге зарегистрировано 3030 случаев ОРВИ (на позапрошлой неделе – 3292). Показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению выше эпидемического порога на 15,3%. Пороговые показатели превышены в двух возрастных группах - у детей до 2 лет и дошкольников.

Вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с начала эпидемического сезона проведены исследования материала от 153 больных респираторными инфекциями. Выполнено 1334 исследования. Положительные находки обнаружены в 59 пробах (4,4%) и представлены разнообразными респираторными вирусами, вирус гриппа не определялся.

На прошедшей неделе были закрыты на карантин три класса в школе № 5, по одному классу в школах №№ 12, 48, два класса в школе № 21.

В Юхновском районе в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями временно -

до 29 декабря - приостановлена деятельность дошкольной группы в школе д. Упрямово, а в Износковском районе закрыт детский сад «Солнышко».