Религия творчества

12.12.2017 16:18 145

7 декабря в Москве в Центральном Доме журналиста прошла презентация книги известного писателя и публициста Александра Лапина «Святые грешники». Мероприятие носило формат круглого стола, темой которого стала давно вызревающая в обществе мысль – «Успешный человек в России обречён на поиски смысла жизни». Именно об этом новая книга автора – как современный человек находит путь к самореализации, ведёт поиск мира в душе и ищет смысл своего существования. А главное, могут ли религия и вера прекратить его метания?

В круглом столе приняли участие: главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев, директор Евразийского института социально-политических исследований, кандидат философских наук Ольга Ефанова; заместитель директора института стран СНГ, доктор исторических наук Владимир Егоров; член Международного общества Достоевского, кандидат философских наук Алексей Григорьев; 1-й секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов; главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев; священнослужитель отец Сергей Заруцкий.

Со вступительным словом к участникам круглого стола обратился издатель книги Сергей Николаевич Дмитриев:

«Мы знаем Александра Алексеевича как автора шеститомного романа-эпопеи «Русский крест», а новая книга — это как бы продолжение, однако, не совсем. Издания похожи по оформлению, подаче, но этот роман, на мой взгляд, более философский. Для автора это безусловный шаг вперёд в плане писательского мастерства. Ну а если говорить о квинтэссенции романа...

В Казани есть, правда недостроенный, храм всех религий, в котором пытаются воплотить идею объединения всех конфессий под одной крышей. Мысли, движущие его зодчими, понятны — несмотря на все границы, религиозные и общественные разногласия, каждый человек рано или поздно самостоятельно приходит к одинаковым для всех истинам и ценностям. И я рад, что Александр Алексеевич сделал нам такой подарок в виде книги «Святые грешники», которая лишний раз напоминает нам об этом и заставляет задуматься о самых глубоких и философских вещах в жизни».

Сегодня люди, воспитанные на просторах СССР в атеистическом государстве, активно обращаются к религии. Почему идёт такой процесс? Данные тезисы послужили зачином к следующему выступлению — Владимира Георгиевича Егорова. По словам выступавшего, религиозное сознание так же естественно для человека, как и его физиологическая или социальная составляющая:

«Когда вы оцениваете себя в бесконечном мире, то не можете обойтись только рациональными практиками.

По мере того, как активизируются темпы социального процесса, человек неизбежно обращается к чему-то вечному, незыблемому и всегда приносящему умиротворение. Такими первоосновами являются, конечно же, вера и религия.

Было время, учёные нам пытались доказать, что движение вперёд – это всегда отрицание традиции. Мол, все, что связано с устоявшимися нормами – это рудимент. Но наша жизнь сама доказывает обратное. Традиция – это необходимый конструкт нового, отказавшись от которого нельзя позитивно двигаться вперёд. А религиозное сознание – является очень важной частью традиции, которая позволяет идентифицировать себя во многих планах – культурном, социальном...

Нам говорили, что для того, чтобы вестернизироваться, мы должны обратиться в западную либеральную религию и её мир ценностей. Но я считаю, что наш внутренний мир не сводится к какому-то бесконечному и банальному потреблению. У нас ещё есть душа, сердце и мы ищем Бога», – поделился политолог.

В таком случае логично встаёт вопрос, что же такое вообще успех для русского человека, раз он всем своим нутром отрицает навязанные извне ценности? По мнению Ольги Алексеевны Ефановой, понимание успеха, которого сегодня многие пытаются достичь, в нашем обществе весьма упрощено:

«Дело в том, что успех – вещь очень разносторонняя. Он напрямую связан с системой ценностей человека, которая определяется культурной традицией. То, что нам сегодня транслируется через различные тренинги, курсы, книги, фильмы и СМИ – это западная модель успеха. Она базируется на утилитарных ценностях. И основные критерии в такой модели – социальный статус и общественное признание.

Но моделей успеха в современном мире гораздо больше. Есть, например, успех преодоления, успех самоопределения, успех призвания.

Если же говорить о российской модели успеха, то она очень сложна и многомерна. Её система весьма противоречива и состоит из смеси наших традиционных ценностей и западных. Запад нам предлагает индивидуализм, рационализм и либерализм. Нашей же традиции характерны такие черты, как державность, соборность и духовность. И сейчас обе эти системы самым причудливым образом сочетаются в нашем обществе.

Хорошо, что успех для нас не ограничивается только лишь достижением материального благополучия. Но то, что именно такая модель превалирует – факт тревожный. Ведь она изначально агрессивная и буквально захватывает все сферы жизни. В итоге мы пришли к тому, что уже сам Бог становится объектом потребления. Люди приходят к всевышнему не для успокоения души, а за помощью в каких-то материальных вопросах», – посетовала Ольга Алексеевна.

Выходит, что человек сегодня, по сути, закрылся от Бога и ищет только материального благополучия? На этот вопрос попробовал ответить Алексей Алексеевич Григорьев:

«Я хотел бы напомнить знаменитую притчу, которая приписывается Паскалю. В ней полемизирует верующий и неверующий. Суть в том, что неверующий доказывает, что весь мир материален, все отношения материализуются через деньги, предметы и так далее. Поэтому он и остаётся атеистом. Но верующий ему возражает: представь, что мир не только материален. И где-то есть Господь. А значит, я как верующий обретаю после смерти всё, а ты – всё теряешь.

То, что успешность не определяется материальными благами, можно доказать просто. Спросите себя, например, успешен ли Моцарт? Ведь он даже похоронен в общей могиле. Но когда понимаешь, что такие, как он, по сути, вошли в вечность – всё встаёт на свои места. Точно так же в любой религии речь идёт о том, что наша душа бессмертна.

Если мы в это не верим, то всё рассыпается в прах. Но для любого человека рано или поздно встаёт вопрос: а весь ли он уйдёт в прах, или что-то останется? Поэтому в душе каждого есть этакий вечный зов – тяга понять, кто он таков. Но вне религии это невозможно».

Продолжил тему православный священник, протоиерей Сергей Заруцкий:

«Очень хорошо, что книга Александра Алексеевича свела нас сегодня всех вместе, чтобы поговорить о наиважнейшем — поиске смысла существования. Мне нравится, что наш автор действительно открыт миру, а главное, искренен в своей книге.

Для меня само понятие «Святые грешники» изначально требовало разделения. Святые «тире» грешники. Хотя можно вспомнить послание апостола Иоанна: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас».

Сегодня в мире катастрофически теряется чувство греховности. Мы находимся в таком состоянии, что воспринимаем существующую жизнь нормальной. То есть те нормы, которые приходят извне, для новых поколений кажутся абсолютно приемлемыми. А вот ощущение этой всеобщей греховности для тех, кто ещё умеет самостоятельно размышлять, приводит к возникновению страхов и фобий, что конец времени близок.

Жизнь вне духовных ценностей приводит к очень трагическим переменам. Достаточно вспомнить то, как наше большое государство СССР без этой основы мгновенно рухнуло. Произошло это, потому что те ценности, которые существовали в нашей любимой стране, были по существу копированы с Божьих заповедей, кроме первых двух. Они исчезли – и пропало в итоге государство. Точно так же можем вспомнить Византийскую империю – всякое государство, в котором атеизм становится главной религией, гибнет.

Наша задача отделить в себе человека и грех. Осудить всё низменное, греховное и совершать эту работу до конца жизни. И либо мы поднимаемся по этой лестнице вверх, к покаянию. Либо мы считаем, что находимся в нормальном состоянии, и автоматически медленно начинаем спускаться в бездну.

Поэтому я рад, что появилась книга, ясно и просто дающая ответы на сложные вопросы. Наверное, это первый случай в современной художественной литературе, когда автор обратился к теме поиска смысла жизни и любви к Богу и ближнему своему. Именно последнее может объединить нас как народ», – сказал отец Сергей.

От темы поиска Бога к поиску писателем своего места в жизни и его духовным исканиям плавно перешел Максим Замшев:

«Говоря о духовном поиске как о новом тренде, мы эту новизну, так или иначе, связываем с теми событиями, которые произошли после 91-го года. Потому что в такой изменившейся реальности изменилось всё. В том числе и место писателя, и сам объект духовного поиска.

Что получилось в 1991 году? Наши хорошо живущие писатели немного постанывали. Мол, нет свободы, обманывают, не дают переводиться, где надо, хорошо платят, но не тем. Они были недовольны той системой, которая существовала. И наша страна, которая тогда активно проповедовала вхождение в цивилизованный мир, предложила им новую реальность, живущую по законам конкуренции, где уж точно нет никакого радушия и любви к ближнему.

И вот мы взяли за образец англо-саксонский пример развития литературы, когда в книге есть элемент развлечения, а читателю главное – хорошо провести время, где художественность и образность произведения – далеко на втором плане, и где изначально условия рынка предполагают, что важна продаваемость книг, а не их качество. Духовный поиск во всей этой истории не учитывается вообще. И вдруг выяснилось, что на огромном Евразийском пространстве литература как была, так и осталась основанной на поиске духовного смысла. Писатель в русской традиции не опускается до уровня своей целевой аудитории, а ведёт читателя туда, куда хочет – сквозь собственный поиск и мысли. Туда, где чтение – большая духовная работа.

Слава Богу, Александр Лапин не играет в эту игру с англо-саксонской моделью. Он пишет в старой русской традиции – создаёт свой мир и ведёт по нему читателя».

Ну а в конце Геннадий Викторович Иванов прочитал пару своих стихотворений, созвучных теме встречи, и поделился личным отношением к творчеству автора:

«Если говорить очень коротко, то я вижу в Александре этакого пассионария, который прошёл через многие несправедливости и преодоления. Я думал, зачем начинать писать человеку, который состоялся как журналист, вполне успешен в финансовом плане? И сам для себя нашёл ответ: именно из-за чувства справедливости и желания сказать что-то мощное и значительное о русском человеке, народе, стране.

В современном творчестве очень сильно присутствует чувство неверия в будущее России. Так вот, на мой взгляд, один из главных постулатов Александра Алексеевича, который можно увидеть в его творчестве – не надо ныть! Нужно делать своё дело!».

Александр Лапин подытожил выступления участников круглого стола, поделился своими мыслями о новой книге и высказал суждения о сути духовных поисков современного человека:

«Я 25 лет занимаюсь изучением различных конфессий, и моя задача как автора художественного романа заключалась в том, чтобы выжать главное из этих изысканий и отразить в «Святых грешниках». При этом сделать так, чтобы книгу было интересно читать. Поэтому в романе несколько основных героев, каждый из них идёт своей дорогой, и в разных частях книги я использовал для рассказа об их судьбах разные жанры – где-то это мистический триллер, где-то детектив, есть часть, в которой даже эротический роман просматривается… Но это все для того, чтобы подвести читателя к главной теме: по моему глубокому убеждению, сегодня мы нуждаемся именно в понимании Бога. И не только пассивном: мы нуждаемся в религии творчества. Сама жизнь требует от нас такого подхода. Более того, если мы хотим сохраниться как народ – мы должны стать творцами. Ведь творчество – это и есть жизнь. Если мы им не занимаемся, не развиваемся, остаёмся депрессивными потребителями – душа умирает», – сказал автор в завершение встречи.

Автор: Сергей Грунюшкин.