Калужане узнают о наших героях

11.12.2017 16:55 123

23 октября Городской Голова города Калуги Константин Горобцов на совещании с руководителями муниципалитета выступил с инициативой рассказывать о калужанах, которые являются примером для других, честно и бескорыстно служащих нашей Родине, совершающих подвиги и в обыденной жизни, которые должны получить общественное признание. Именно такие примеры могут научить молодое поколение думать о своих поступках и брать на себя ответственность за настоящее и будущее.

Инициатива создания проекта «Наши герои» активно обсуждается в общественных организациях Калуги. Об этом на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 11 декабря, рассказал начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам Андрей Иванов.

– Необходимо пропагандировать тех, кто совершал подвиги не только в военное, но и в мирное время, – считает Андрей Иванов. – Это люди самых разных профессий – рабочие, представители социальной сферы, молодежь. Если мы будем рассказывать о них, то город узнает своих героев. Нами были проведены консультации с ветеранскими организациями и определен предварительный список кандидатур, в который вошло около 50 человек.

Председатель городского совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин города Калуги Александр Унтилов считает, что реализация этой инициативы станет хорошим подарком для всех к 76-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

– В России всегда были и будут герои, – уверен ветеран. – Нужно, чтобы калужане узнали о них. Это правильное и полезное дело, важное для патриотического воспитания молодежи.

Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги Алексей Дмитриев, под председательством которого проходило совещание, дал поручение создать раздел «Наши герои» на сайте Городской Управы, а также рассмотреть и утвердить состав комиссии, которая будет курировать этот проект.

Автор: Андрей ГУСЕВ.