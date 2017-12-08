Главная > Новости > Общество

Троллейбус до рая

08.12.2017 17:02 6 1323 Оксана КОЛОСОВА

«Увези меня на первом «сарае», довези меня до рая…» Эти строчки из припева песни «Сарай» в исполнении известного в нашем городе рэпера СКАТА вместе с калужанами сегодня напевают жители Санкт-Петербурга, Краснодара и даже далёкого Иркутска. Премьера клипа состоялась в начале ноября. Меньше чем за неделю он набрал на Youtube около 15 тысяч просмотров!

Автор композиции в этот раз присутствует в кадре не только в качестве исполнителя, но и как актёр — в роли водителя троллейбуса, влюбившегося, по сюжету песни, раз и навсегда в одну из своих пассажирок.

В реальной жизни рэпера Ската зовут Андрей Скатов, и он, конечно, никакой не водитель, а клинический психолог: работает в Калужской областной больнице, ежедневно помогает пациентам справляться с их проблемами и улучшать качество жизни.

Ученик Лившица

— Я коренной калужанин, — рассказывает Андрей. — Закончил школу № 6, потом учился в КГУ им. К. Э. Циолковского на факультете психологии и в МГЭИ по специальности «Психолог, преподаватель психологии». Выбор профессии произошёл спонтанно. Во время учёбы в школе я увлекался компьютерной техникой и после её окончания планировал поступать в КГУ на физико-математический. Поступил одновременно на физмат и психфак. Примерно тогда же узнал, что в МГЭИ преподаёт Александр Ефимович Лившиц. Это был поистине великий человек и замечательный доктор. В то время он работал главным врачом Калужской областной психиатрической больницы. Захотелось у него поучиться. Это и определило мой дальнейший профессиональный выбор. С 2013 по 2016 годы я работал в Областной психиатрической больнице. Сейчас тружусь в Калужской областной больнице. Работа мне в радость. Она приносит массу удовольствия, особенно, когда вижу положительные результаты.

Творческая семья

— С детства меня окружала творческая атмосфера — во многом благодаря родителям. Мама с папой познакомились в ТЮЗе, когда он находился на этапе становления. Родители были художниками-декораторами и одновременно играли на сцене. Мама тогда ещё училась в школе, а папа был студентом. И хотя выбранные ими профессии с творчеством связаны не были (папа — подполковник в отставке, мама работала в горисполкоме), любовь к искусству они сохранили навсегда.

Одно из самых ярких детских воспоминаний — о том, как я написал свои первые стихи. Это был юбилей одного папиного друга. Папа прямо на салфетке написал поздравление имениннику. Мне так понравился процесс, что я тоже сочинил на том празднике несколько стихотворных строк.

Рэп-культурой увлёкся в классе 9-м. В вузе на первом курсе у меня появился друг, который сочинял рэп, и мы вместе стали пробовать писать собственные композиции. Мне нравится это направление тем, что оно даёт возможность быть оригинальным. Здесь нет каких-то канонов, можно выбрать свой стиль исполнения, содержание композиций. Рэп может быть обо всём: от каких-то самых простых вещей до глубокой философии. Этот жанр даёт мне возможность общаться как с моими ровесниками, так и с теми, кто старше меня или младше.

Источник вдохновения

— Сейчас у меня около 30 записанных песен. Часть из них посвящена Калуге. Я очень люблю наш город. Все детские воспоминания связаны именно с ним. Одним из самых любимых мест для прогулок был Березуйский овраг. Помню, у меня была мечта — построить там детский город и стать его директором.

Но самое любимое место в Калуге — наш бор. Он подпитывает меня своей энергией, помогает в нужный момент, вдохновляет на новые песни и идеи. Сейчас я живу во Мстихино и иногда хожу пешком до работы — через бор, Крутицы и Анненки. Получаю от этой прогулки большое удовольствие. Природа, лес дают позитивный настрой на весь день.

Есть песни с более глубоким содержанием. Например, «Думай о хорошем». Это моя попытка передать слушателям в не очень сложной форме знания по психологии.

Наиболее знаковой для меня композицией, давшей известность и возможность выступать на больших городских праздниках, является, конечно, «Моя Калуга». Она имеет наибольшее количество просмотров на Youtube — около 25 тысяч. На других видеохостингах у неё под 100 тысяч просмотров. С этой композицией связано много хороших воспоминаний. Например, я выступал с ней в 2014 году на эстафете олимпийского огня в сопровождении Московского симфонического оркестра. Представьте: площадка возле Музея космонавтики, около 2 тысяч зрителей, оркестр исполняет музыкальную тему, а я читаю рэп — было очень круто!

Песня-праздник

— Идеи для песен приходят по-разному. «Моя Калуга» родилась после прогулки по городу. Я сел на вокзале Калуга‑1 в троллейбус № 1, проехался по калужским улицам, вспомнил детство, бабушку с дедушкой. Вернулся домой и сразу же сочинил первый куплет и припев. Через некоторое время написал второй и третий куплеты. Есть треки, которые пишутся достаточно долго. Так было с песней «Думай о хорошем».

Композиция о троллейбусе была написана три года назад. Припев сочинил во время съёмок клипа для песни «Звёздная Калуга». Показал друзьям, с которыми мы записываем треки и делаем видео. Они сказали: «Классно! Дописывай песню, ищи троллейбус — мы тебе клип снимем». Текст я дописал буквально через два-три часа, но клип сняли только сейчас. Я написал в социальных сетях директору УКТ Вадиму Владимировичу Витькову. Он ответил, что не возражает против съёмок. Дал телефон сотрудника, который помогал нам в организации съёмочного процесса. Сняли клип достаточно быстро — за 5–6 часов. К вечеру он был уже смонтирован.

За неделю композиция набрала порядка 15 тысяч просмотров. На неё обратили внимание троллейбусные парки в Краснодаре, Иркутске, Санкт-Петербурге. Песня, что называется, пошла дальше жить, и это очень здорово. Людям нужны песни-праздники. Композиция о троллейбусе — как раз такая.

Репетиции на «Шарике»

— У меня много хороших друзей-единомышленников, которые занимаются музыкой, помогают с фото- и видео­съёмкой. С одним из них — Дмитрием Ширяевым — мы знакомы ещё со времён учёбы в музыкальной школе. Именно он написал прекрасный бит для «Моей Калуги». Позже познакомился с Тимофеем и Татьяной Пудан, которые профессионально занимаются фото- и видеосъёмкой. С вокалисткой Ириной Калёновой мы познакомились, когда я учился в вузе. Я тогда жил на улице Октябрьской, а она — в районе магазина «Звёздный». Решили попробовать поработать вместе. Собирались вечерами на лавочке возле дома или на «Шарике», или на набережной водохранилища. Я читал рэп, Ирина пела. Так родилась наша первая совместная композиция «Звёздная Калуга», с которой позже мы победили в областном конкурсе «Лучшая песня о Калуге».

Новые сюжеты

В творческих планах Андрея Скатова — написать к 650-летию Калуги ещё хотя бы две полноценных песни о нашем городе. Может быть, он исполнит их вместе со своей маленькой дочерью. Ей всего три месяца, но рэп в исполнении папы она слушает уже очень внимательно. И он, конечно, мечтает, что однажды, когда дочка немного подрастёт, они вместе выйдут на сцену.

— Конечно, если она сама этого захочет, — говорит Андрей. — Навязывать дочери свои желания я не стану.

Есть в его планах и психологические треки, и песни-праздники. Своё будущее — и профессиональное, и творческое — Андрей Скатов связывает только с Калугой.

— Я занимаю определённую профессиональную нишу, имею возможность реализовать себя, получаю достойную заработную плату. Знаю здесь все тропы и дороги, могу обойти город пешком, и мне это нравится. Калуга для меня — бесконечный источник вдохновения. Она многогранна, у неё богатая история, здесь жили многие великие люди. Уверен, что у нашего города большой потенциал и большое будущее.

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток»от 06.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество андрей скатов транспорт

Еще новости из рубрики «Общество»

Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах 08.12.2017 20:00

Русская Лапландия: как дотянуться до неба 08.12.2017 16:28

Калужанам предлагают жаловаться на таксистов 08.12.2017 16:03

Калужская область попала в лидеры по росту цен 08.12.2017 11:58

Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов 07.12.2017 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 декабря, 10:00
Конкурс "Игрушка на Ёлку"
Городской Досуговый центр
сб 09 декабря, 10:30
Конкурс "Символ года - 2018"
Городской Досуговый центр
вт 12 декабря, 11:00
«Приключения начинаются...!»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
вт 12 декабря, 11:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
ср 13 декабря, 18:00
"Новогоднее путешествие"
Дом-музей А.Л. Чижевского
ср 20 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
пт 15 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 16:00
"Новогодняя история"
Филармония
вс 17 декабря, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
вт 19 декабря, 12:00
"Новогодняя сказка в старинной усадьбе"
Усадьба Золотарёвых
вт 19 декабря, 17:00
"В ожидании чудес"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вт 26 декабря, 18:00
"На пороге новый год"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
ср 20 декабря, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 11:00
"Новогодние приключения в усадьбе Щепочкина"
п. Полотняный Завод, музей
чт 21 декабря, 18:30
Сеанс Old School Music музыки на Катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 24 декабря, 15:00
«ChristmasParty, или Новогодний Переполох» на катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 23 декабря, 17:00
Новогодняя ёлка
Рикки-Тикки
вс 24 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
вс 24 декабря, 17:00
Новогодняя сказка для детей и взрослых "Новогодние приключения Снеговика"
Филармония
пн 25 декабря, 19:00
Новогоднее танцевальное шоу с ансамблем танца "Образ"
Филармония
вт 26 декабря, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
вс 24 декабря, 19:00
Концерт группы "Кипелов". Презентация нового альбома.
Арена КТЗ, ДК
вс 14 января, 19:00
Сергей Пенкин. Шоу "Музыкальная терапия"
Арена КТЗ, ДК
сб 10 февраля, 19:00
АРИЯ. "Для слабых места нет"
Арена КТЗ, ДК
вт 20 марта, 19:00
Стас Михайлов. "Лучший день"
Арена КТЗ, ДК
пт 13 апреля, 18:00
Линда. Ресторанная премия.
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
«Дед Мороз - Шоу»
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пн 25 декабря, 18:30
"Вот и снова Новый Год"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 15:00
"Здравствуй, праздник Новогодний"
Детская школа Искусств № 9
чт 28 декабря, 16:00
"Ёлка в облаках"
"В облаках" детское тайм-кафе
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

сб 09 декабря, 10:30
Мастер-классы в "Школе мастеров"
Дом мастеров
сб 09 декабря, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 09 декабря, 14:00
Программа на декабрь
Дело в Соусе, кафе
сб 09 декабря, 14:00
Шоколадная гравюра
Кафе-Бар-Буфет "Победа"

Концерты

сб 09 декабря, 17:00
Концерт выпускников
Дом музыки
сб 09 декабря, 19:00
Группа "Resonance"
Арена КТЗ, ДК
сб 09 декабря, 20:00
Живой концерт
Кафе-Бар-Буфет "Победа"
вс 10 декабря, 19:00
«МультFильмы»
Мажор, бар

Кино

Легенда о Коловрате
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Она
Колобанга. Привет, Интернет!
Новости компаний

Обновляем зимний гардероб: шопинг по смешным ценам

«Виртуальная АТС» от МегаФона: в помощь бизнесу и клиентам

Материнский инстинкт – чувство приобретенное

«Ростелеком» погружает в умные технологии участников форума в Калуге

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Юмор и флуд - Ничего не напоминает?

Viktorch1311 07 ноя 2017 10:20

Новости партнеров

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

Штрафы ГИБДД — полезное приложение для автовладельцев

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.