Троллейбус до рая

«Увези меня на первом «сарае», довези меня до рая…» Эти строчки из припева песни «Сарай» в исполнении известного в нашем городе рэпера СКАТА вместе с калужанами сегодня напевают жители Санкт-Петербурга, Краснодара и даже далёкого Иркутска. Премьера клипа состоялась в начале ноября. Меньше чем за неделю он набрал на Youtube около 15 тысяч просмотров!

Автор композиции в этот раз присутствует в кадре не только в качестве исполнителя, но и как актёр — в роли водителя троллейбуса, влюбившегося, по сюжету песни, раз и навсегда в одну из своих пассажирок.

В реальной жизни рэпера Ската зовут Андрей Скатов, и он, конечно, никакой не водитель, а клинический психолог: работает в Калужской областной больнице, ежедневно помогает пациентам справляться с их проблемами и улучшать качество жизни.

Ученик Лившица

— Я коренной калужанин, — рассказывает Андрей. — Закончил школу № 6, потом учился в КГУ им. К. Э. Циолковского на факультете психологии и в МГЭИ по специальности «Психолог, преподаватель психологии». Выбор профессии произошёл спонтанно. Во время учёбы в школе я увлекался компьютерной техникой и после её окончания планировал поступать в КГУ на физико-математический. Поступил одновременно на физмат и психфак. Примерно тогда же узнал, что в МГЭИ преподаёт Александр Ефимович Лившиц. Это был поистине великий человек и замечательный доктор. В то время он работал главным врачом Калужской областной психиатрической больницы. Захотелось у него поучиться. Это и определило мой дальнейший профессиональный выбор. С 2013 по 2016 годы я работал в Областной психиатрической больнице. Сейчас тружусь в Калужской областной больнице. Работа мне в радость. Она приносит массу удовольствия, особенно, когда вижу положительные результаты.

Творческая семья

— С детства меня окружала творческая атмосфера — во многом благодаря родителям. Мама с папой познакомились в ТЮЗе, когда он находился на этапе становления. Родители были художниками-декораторами и одновременно играли на сцене. Мама тогда ещё училась в школе, а папа был студентом. И хотя выбранные ими профессии с творчеством связаны не были (папа — подполковник в отставке, мама работала в горисполкоме), любовь к искусству они сохранили навсегда.

Одно из самых ярких детских воспоминаний — о том, как я написал свои первые стихи. Это был юбилей одного папиного друга. Папа прямо на салфетке написал поздравление имениннику. Мне так понравился процесс, что я тоже сочинил на том празднике несколько стихотворных строк.

Рэп-культурой увлёкся в классе 9-м. В вузе на первом курсе у меня появился друг, который сочинял рэп, и мы вместе стали пробовать писать собственные композиции. Мне нравится это направление тем, что оно даёт возможность быть оригинальным. Здесь нет каких-то канонов, можно выбрать свой стиль исполнения, содержание композиций. Рэп может быть обо всём: от каких-то самых простых вещей до глубокой философии. Этот жанр даёт мне возможность общаться как с моими ровесниками, так и с теми, кто старше меня или младше.

Источник вдохновения

— Сейчас у меня около 30 записанных песен. Часть из них посвящена Калуге. Я очень люблю наш город. Все детские воспоминания связаны именно с ним. Одним из самых любимых мест для прогулок был Березуйский овраг. Помню, у меня была мечта — построить там детский город и стать его директором.

Но самое любимое место в Калуге — наш бор. Он подпитывает меня своей энергией, помогает в нужный момент, вдохновляет на новые песни и идеи. Сейчас я живу во Мстихино и иногда хожу пешком до работы — через бор, Крутицы и Анненки. Получаю от этой прогулки большое удовольствие. Природа, лес дают позитивный настрой на весь день.

Есть песни с более глубоким содержанием. Например, «Думай о хорошем». Это моя попытка передать слушателям в не очень сложной форме знания по психологии.

Наиболее знаковой для меня композицией, давшей известность и возможность выступать на больших городских праздниках, является, конечно, «Моя Калуга». Она имеет наибольшее количество просмотров на Youtube — около 25 тысяч. На других видеохостингах у неё под 100 тысяч просмотров. С этой композицией связано много хороших воспоминаний. Например, я выступал с ней в 2014 году на эстафете олимпийского огня в сопровождении Московского симфонического оркестра. Представьте: площадка возле Музея космонавтики, около 2 тысяч зрителей, оркестр исполняет музыкальную тему, а я читаю рэп — было очень круто!

Песня-праздник

— Идеи для песен приходят по-разному. «Моя Калуга» родилась после прогулки по городу. Я сел на вокзале Калуга‑1 в троллейбус № 1, проехался по калужским улицам, вспомнил детство, бабушку с дедушкой. Вернулся домой и сразу же сочинил первый куплет и припев. Через некоторое время написал второй и третий куплеты. Есть треки, которые пишутся достаточно долго. Так было с песней «Думай о хорошем».

Композиция о троллейбусе была написана три года назад. Припев сочинил во время съёмок клипа для песни «Звёздная Калуга». Показал друзьям, с которыми мы записываем треки и делаем видео. Они сказали: «Классно! Дописывай песню, ищи троллейбус — мы тебе клип снимем». Текст я дописал буквально через два-три часа, но клип сняли только сейчас. Я написал в социальных сетях директору УКТ Вадиму Владимировичу Витькову. Он ответил, что не возражает против съёмок. Дал телефон сотрудника, который помогал нам в организации съёмочного процесса. Сняли клип достаточно быстро — за 5–6 часов. К вечеру он был уже смонтирован.

За неделю композиция набрала порядка 15 тысяч просмотров. На неё обратили внимание троллейбусные парки в Краснодаре, Иркутске, Санкт-Петербурге. Песня, что называется, пошла дальше жить, и это очень здорово. Людям нужны песни-праздники. Композиция о троллейбусе — как раз такая.

Репетиции на «Шарике»

— У меня много хороших друзей-единомышленников, которые занимаются музыкой, помогают с фото- и видео­съёмкой. С одним из них — Дмитрием Ширяевым — мы знакомы ещё со времён учёбы в музыкальной школе. Именно он написал прекрасный бит для «Моей Калуги». Позже познакомился с Тимофеем и Татьяной Пудан, которые профессионально занимаются фото- и видеосъёмкой. С вокалисткой Ириной Калёновой мы познакомились, когда я учился в вузе. Я тогда жил на улице Октябрьской, а она — в районе магазина «Звёздный». Решили попробовать поработать вместе. Собирались вечерами на лавочке возле дома или на «Шарике», или на набережной водохранилища. Я читал рэп, Ирина пела. Так родилась наша первая совместная композиция «Звёздная Калуга», с которой позже мы победили в областном конкурсе «Лучшая песня о Калуге».

Новые сюжеты

В творческих планах Андрея Скатова — написать к 650-летию Калуги ещё хотя бы две полноценных песни о нашем городе. Может быть, он исполнит их вместе со своей маленькой дочерью. Ей всего три месяца, но рэп в исполнении папы она слушает уже очень внимательно. И он, конечно, мечтает, что однажды, когда дочка немного подрастёт, они вместе выйдут на сцену.

— Конечно, если она сама этого захочет, — говорит Андрей. — Навязывать дочери свои желания я не стану.

Есть в его планах и психологические треки, и песни-праздники. Своё будущее — и профессиональное, и творческое — Андрей Скатов связывает только с Калугой.

— Я занимаю определённую профессиональную нишу, имею возможность реализовать себя, получаю достойную заработную плату. Знаю здесь все тропы и дороги, могу обойти город пешком, и мне это нравится. Калуга для меня — бесконечный источник вдохновения. Она многогранна, у неё богатая история, здесь жили многие великие люди. Уверен, что у нашего города большой потенциал и большое будущее.

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.