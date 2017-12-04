Калужане стали чаще болеть ОРВИ

За прошедшую неделю по области зарегистрировано 5983 случая ОРВИ, что на 13,3% выше позапрошлой недели. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах. Грипп при этом не регистрировался, сообщили в понедельник, 4 декабря, в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

С респираторными инфекциями в стационары больниц попали 113 человек.

В Калуге ОРВИ заболели 2846 жителей. На прошедшей неделе были закрыты на карантин 4 класса в школах №№ 12, 45 и 46.