Медикам и педагогам в следующем году повысят зарплаты

Главный вопрос – здоровье

Одним из главных итогов сегодняшних бюджетных слушаний в Законодательном Собрании Калужской области стало решение о повышении зарплат медикам со следующего года в соответствии с «майскими» указами президента РФ Владимира Путина.

По словам председателя ЗСКО Виктора Бабурина, в следующем году калужские врачи, работающие в государственных медучреждениях, в среднем будут получать около 60 тысяч рублей, медсестры – около 30 тысяч. Таким образом, зарплаты медиков будут приближены к средним в экономике.

На увеличение окладов медработников из областного бюджета Калужской области будут выделены дополнительные средства в размере 237 млн. рублей.

Будут также повышены и зарплаты педагогов и работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских указов» Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

Очищение воды

Программа «Чистая вода» может получить дополнительное финансирование. В случае поступления дополнительных средств в областную казну на эти цели по инициативе фракции «Единой России» решено выделить дополнительно 80 млн. рублей.

- Первый вопрос – с обеспечением водой – мы в целом решили. Теперь стоит вопрос ее качества. Для этого в первую очередь нам необходимы станции обезжелезивания. Стоят они недешево, поэтому 80 миллионов – это на самом деле совсем немного, - поясняет Виктор Бабурин. По его словам, значительных затрат требуют и мероприятия по очистке сточных вод.

Бюджет оптимистический

Верстая бюджет нынешнего года депутаты не скрывали, что свести доходы с расходами им было очень непросто. Бюджет следующего, 2018 года, вышел заметно более оптимистическим.

Связано это сразу с несколькими позитивными факторами. Во-первых, в экономике области наблюдается устойчивый рост. Во-вторых, благодаря усилиям губернатора области Анатолия Артамонова, в следующем году область получит ряд тех субвенций и дотаций, на которые в этом году она претендовать не могла. Соответственно, открылась возможность увеличить расходную часть бюджета.

По итогам принятия бюджета Виктор Бабурин отметил: «Проделана большая работа. Особая нагрузка традиционно ложится на министерство финансов. Большая работа проведена комитетом по бюджету, финансам и налогам. Мнения, которые были высказаны общественностью и депутатами, учтены. Баланс интересов соблюден. Мы располагаем серьезными ресурсами, которые позволяют нам решать многие вопросы населения».