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Константин Горобцов призвал активнее решать вопросы трудоустройства молодежи на калужских предприятиях

27.11.2017 16:47 0 323
Константин Горобцов призвал активнее решать вопросы трудоустройства молодежи на калужских предприятиях

Такое мнение градоначальник высказал при обсуждении на рабочем совещании, состоявшемся в понедельник, 27 ноября, в Городской Управе, вопроса об итогах реализации муниципальной программы  «Молодежь муниципального образования «Город Калуга» в 2017 году.

– Основная задача управления физической культуры, спорта и молодежной политики – чтобы молодежь всегда была занята, имела возможность трудоустроиться и приносила пользу городу, – считает Городской Голова Калуги Константин Горобцов. – Следует наладить сотрудничество с нашими индустриальными парками по профориентационной работе, оказанию помощи молодым людям при выборе профессии, информированию их о возможностях достойного трудоустройства в родном городе.

По мнению Константина Горобцова, для этого следует использовать все формы работы, искать в ней новые подходы.

– Уже в школьные годы молодых людей можно обучать первым навыкам ведения бизнеса, которые потом могут им пригодиться,  раскрывать его основное содержание, – считает Константин Горобцов.

С докладом о реализации муниципальной программы выступил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко. Он отметил, что в Калуге проживает более 78 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23% от общего числа жителей города. Именно на эту категорию населения направлена работа управления и подведомственных учреждений в сфере молодежной политики.

Реализация муниципальной программы проводится по следующим основным направлениям: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; вовлечение молодежи в социально активную деятельность и поддержка  молодежных инициатив; формирование здорового образа жизни, в том числе организация отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; развитие международных молодежных обменов.

По каждому из этих направлений проводятся разнообразные мероприятия и реализуются интересные проекты. В частности, это работа Поста № 1, военно-спортивные игры, конкурс военно-патриотической песни «Опаленные временем» и конкурс патриотической песни, военно-исторические реконструкции, фестивали творческой молодежи, традиционные  мероприятия, посвященные Дню молодежи и Дню города.   

Рассказывая о трудоустройстве молодежи, Игорь Матвеенко отметил, что для решения этой задачи реализуется совместный проект Городской Управы города Калуги и государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Калуга». В целях создания условий для трудоустройства молодежи от 14 до 28 лет в городе Калуге работает Молодежная биржа труда. По состоянию на 27 ноября Центром занятости населения трудоустроено 870 человек, в том числе 27 находящихся в сложной жизненной ситуации.

По мнению Игоря Матвеенко, предварительно по итогам реализации муниципальной программы в текущем году просматривается положительная тенденция в  достижении  целевых показателей.

Андрей ГУСЕВ

 

 

 

 


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Тэги: общество городской голова калуги константин горобцов

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