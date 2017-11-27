Константин Горобцов призвал активнее решать вопросы трудоустройства молодежи на калужских предприятиях

Такое мнение градоначальник высказал при обсуждении на рабочем совещании, состоявшемся в понедельник, 27 ноября, в Городской Управе, вопроса об итогах реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования «Город Калуга» в 2017 году.
– Основная задача управления физической культуры, спорта и молодежной политики – чтобы молодежь всегда была занята, имела возможность трудоустроиться и приносила пользу городу, – считает Городской Голова Калуги Константин Горобцов. – Следует наладить сотрудничество с нашими индустриальными парками по профориентационной работе, оказанию помощи молодым людям при выборе профессии, информированию их о возможностях достойного трудоустройства в родном городе.
По мнению Константина Горобцова, для этого следует использовать все формы работы, искать в ней новые подходы.
– Уже в школьные годы молодых людей можно обучать первым навыкам ведения бизнеса, которые потом могут им пригодиться, раскрывать его основное содержание, – считает Константин Горобцов.
С докладом о реализации муниципальной программы выступил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко. Он отметил, что в Калуге проживает более 78 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23% от общего числа жителей города. Именно на эту категорию населения направлена работа управления и подведомственных учреждений в сфере молодежной политики.
Реализация муниципальной программы проводится по следующим основным направлениям: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; вовлечение молодежи в социально активную деятельность и поддержка молодежных инициатив; формирование здорового образа жизни, в том числе организация отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; развитие международных молодежных обменов.
По каждому из этих направлений проводятся разнообразные мероприятия и реализуются интересные проекты. В частности, это работа Поста № 1, военно-спортивные игры, конкурс военно-патриотической песни «Опаленные временем» и конкурс патриотической песни, военно-исторические реконструкции, фестивали творческой молодежи, традиционные мероприятия, посвященные Дню молодежи и Дню города.
Рассказывая о трудоустройстве молодежи, Игорь Матвеенко отметил, что для решения этой задачи реализуется совместный проект Городской Управы города Калуги и государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Калуга». В целях создания условий для трудоустройства молодежи от 14 до 28 лет в городе Калуге работает Молодежная биржа труда. По состоянию на 27 ноября Центром занятости населения трудоустроено 870 человек, в том числе 27 находящихся в сложной жизненной ситуации.
По мнению Игоря Матвеенко, предварительно по итогам реализации муниципальной программы в текущем году просматривается положительная тенденция в достижении целевых показателей.
Андрей ГУСЕВ
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