Легенды и предания Калуги собрали в одну книгу

27.09.2017 11:51 1084

Во вторник, 26 сентября, в калужском отеле сети «Шератон» состоялась презентация книги постоянного автора www.kp40.ru, ведущего исторической рубрики газеты «Калужский перекрёсток», главного редактора «Калужского бизнес-журнала», журналиста и писателя Алексея УРУСОВА. Её название - «Тайны старой Калуги. Легенды, мистика, предания» - говорит само за себя.

- Я работал над этой книгой четыре года, - рассказывает автор. - Она состоит из 55 глав, каждая из которых – художественный сюжет о какой-либо знаменательной вехе в истории города. Это своеобразная биография Калуги с момента её основания.

Специально для презентации изготовили торт в виде книги.

Часть этих историй и преданий уже известна нашему читателю – они выходили на страницах «Калужского перекрёстка», публиковались на сайте. По мнению краеведов и историков, присутствовавших на презентации книги, она заметно расширяет туристический потенциал Калуги, так как на её основе можно создать множество новых крайне интересных туристических маршрутов. Тем символичнее, что знакомство широкой публики с книгой состоялась накануне Всемирного дня туризма, который отмечается сегодня, 27 сентября.

Подробнее об этом труде читайте на следующей неделе в очередном номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 4 октября, а также на нашем сайте.