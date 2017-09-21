Дело Ругина: заслуженного врача обвиняют в убийстве

Троих докторов, среди которых известный в Калужской области акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр РУГИН, обвиняют в убийстве 24-недельного ребёнка.

Имя Ругина в нашем городе знакомо очень многим. Он был и главврачом Областной больницы, и его заместителем по акушерству и гинекологии, и главным акушером-гинекологом региона. Пациентки областного роддома мечтали, чтобы роды у них принимал именно Александр Ругин.

- С Александром Ивановичем в магазин зайти невозможно, - говорит его супруга Нина Ругина. - Обязательно встретится мама с малышом, которая, увидев его, тут же бежит со словами благодарности.

Естественно, для очень многих людей громом среди ясного неба стало известие о том, что Александру Ругину предъявлено обвинение по самой тяжкой статье Уголовного кодекса РФ - «Убийство».

Несчастный случай или убийство?

Эта история произошла в конце декабря 2015 года. 26-го числа в Жуковскую центральную районную больницу обратилась беременная женщина с жалобами на боли внизу живота. Срок её беременности составлял 24 недели. Врачи ЦРБ предложили пациентке госпитализацию в областной родильный дом, но та отказалась. Отказалась она и от госпитализации в акушерский стационар ЦРБ.

Спустя два дня, 28 декабря, пациентка поступила в ЦРБ уже с родовыми схватками. Через 50 минут у женщины произошли преждевременные роды. Малыш родился с экстремально низкой массой тела: 640 граммов - и без самостоятельного дыхания. Врачи пытались спасти младенца, но безуспешно. Доктора считают произошедшее несчастным случаем. Кстати, роженица претензий к ним не имеет. Тем не менее уже на следующий день, 29 декабря, Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Убийство».

«Готовьтесь к реанимации»

В числе обвиняемых оказались двое докторов Жуковской ЦРБ, принимавших роды: заведующая отделением акушерства и гинекологии Шелабия Халилова и врач-педиатр Татьяна Васильева, - а также Александр Ругин, который на тот момент являлся заместителем главврача Областной больницы. 28 декабря он находился в Калуге. О том, что в Жуковскую ЦРБ поступила беременная с угрозой преждевременных родов на раннем сроке, Ругин узнал от Шелабии Халиловой, которая позвонила ему, чтобы посоветоваться, как действовать в подобной ситуации. Александр Ругин предложил привезти больную в Калугу. В ответ услышал: «Это невозможно, у женщины раскрытие - 7 см, она в любой момент может родить». Ругин посоветовал вызвать реанимационную бригаду, на что Халилова ответила, что калужские врачи просто не успеют приехать вовремя. «Тогда готовьтесь к родам и реанимации», - сказал Александр Ругин.

Равнение на мировые стандарты

Здесь следует сделать небольшое отступление и рассказать о том, что с 1 января 2012 года Россия перешла на новые критерии «живорождения» детей, утверждённые Всемирной организацией здравоохранения. Теперь врачи обязаны бороться за жизнь малышей, родившихся на сроке беременности от 22 недель с весом от 500 граммов. До 2012 года в органах ЗАГС регистрировали только младенцев, появившихся на свет живыми с массой тела от 1000 граммов. Дети, родившиеся живыми с весом от 500 до 999 граммов, подлежали регистрации как живорождённые в тех случаях, если они прожили более 168 часов после рождения. Если такой ребёнок умирал раньше, он считался не новорожденным, а плодом.

Калужская область к работе в условиях новых стандартов оказалась не готова. Перинатального центра в регионе ещё не было. В штатном расписании родильных домов отсутствовали неонатологи-реаниматологи, прошедшие специальную подготовку по реанимации детей, рождённых на сроке беременности от 22 недель. Далеко не во всех родильных отделениях имелось высокотехнологичное медицинское оборудование, без которого новорождённого с экстремально низкой массой тела не сможет спасти даже очень опытный специалист. Всё это привело к тому, что младенческая смертность в Калужской области стала расти бешеными темпами. В 2015 году наш регион занимал по этим показателям лидирующие позиции в ЦФО.

Роддом без неонатолога

Особенно плачевным было состояние акушерских стационаров первичного уровня. Часть из них закрылась как раз в тот период. Такая же участь могла постигнуть и акушерский стационар Жуковской ЦРБ. В 2015 году там провели две проверки: в феврале и ноябре, - и оба раза региональный минздрав ставил неудовлетворительную оценку. Тем удивительнее, что 11 декабря 2015 года ЦРБ всё-таки получила лицензию министерства здравоохранения на оказание услуг по профилю «Неонатология», в том числе - специализированной и высокотехнологичной помощи. Это притом, что тогда в штате лечебного учреждения отсутствовал неонатолог-реаниматолог, а был только обычный педиатр. Это всё равно что открыть стоматологическую клинику без стоматолога. Неонатолог появился в больнице только в июне 2016 года. Кроме того, родильный зал больницы не был оснащён оборудованием, расходными материалами и медикаментами для оказания высокотехнологичной реанимационной помощи.

Шансы выжить у младенца, родившегося на 24-й неделе беременности, минимальные: примерно 10% из 100, - даже если роды проходят в перинатальном центре, где работают самые продвинутые неонатологи и имеется высококлассное оборудование. Но в условиях районного стационара, где фактически нет ничего, у новорождённого не было и этих 10%. Хотя, надо отдать должное докторам Жуковской ЦРБ, попытки спасти младенца они предпринимали.

Из свидетелей - в обвиняемые

Александр Ругин был допрошен по этому делу в феврале 2016-го - в качестве свидетеля. А через 10 месяцев, 25 ноября, ему предъявили обвинение в подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Что стало основанием для этого, неизвестно. Следственный комитет комментировать ситуацию отказался.

Наши коллеги с портала Medvestnik.ru предполагают, что главной причиной уголовного преследования врачей могла стать попытка манипулирования медицинской документацией. Из материалов дела следует, что новорождённый ребёнок прожил несколько минут, но, так как спасти его не удалось, врачи оформили его как мертворождённого, чтобы не допустить ухудшения статистики младенческой смертности. По данным следствия, совет записать ребёнка мертворождённым дал именно Александр Ругин. Эта фраза и стала поводом для возможного обвинения его в соучастии в тяжком преступлении.

Как сообщил порталу Medvestnik.ru руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Калужской области Тигран АВАКУМЬЯНЦ, совершённое медиками преступление квалифицируется как умышленное убийство. На вопрос, как можно говорить об умысле применительно к случаю безуспешной реанимации, он заявил, что это версия самих акушеров. «Мы им не верим, - сказал следователь. - О том, что происходило на самом деле, знаем только мы и они. Кто прав в данной ситуации, выяснится в суде».

Петиция

Следствие по этому делу, длившееся полтора года, недавно завершилось. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего они будут направлены в суд. По просьбе докторов Жуковской ЦРБ это будет суд присяжных.

Между тем «дело врачей» уже получило широкий общественный резонанс. Произошло это после того, как дочь Ругина Ирина разместила в Интернете петицию в защиту отца. Она считает, что расследование велось предвзято, а все обвинения в адрес доктора Ругина являются необоснованными. На данный момент петицию подписали около 4 тысяч человек. Это и коллеги Ругина, и его пациенты, чьим детям он помог появиться на свет. Ни те, ни другие не верят в виновность доктора. Некоторые подписавшиеся высказывают вслух мысль, которая не даёт покоя многим: «Видимо, кому-то стал неугоден. Расправа не заставила себя ждать».

«Я знаю Александра Ивановича больше десяти лет, - цитирует издание «НГ-регион» Виктора САМАРДАКА, заведующего обнинским роддомом. - Он мой учитель, я доверяю каждому его слову, считаю настоящим профессионалом и готов сделать всё, чтобы добиться его оправдания».

«Не раз была свидетелем того, как он спасал жизни и женщин, и их детей, - пишет в комментариях под петицией коллега Ругина Елена КОМОВА. - В любое время суток, по первому звонку мчался в родильный блок, чтобы спасти чью-то жизнь. Надеюсь, что справедливость восторжествует и в этом деле действительно разберутся, а не просто устроят «показательные выступления», чтобы найти крайнего и поставить галочку, как это часто бывает».