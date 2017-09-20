Второй раз в ту же реку: Смоленский вернулся в замы губернатора

В среду, 20 сентября, стало известно, что у губернатора появился новый старый заместитель. Распоряжением главы региона на эту должность назначен Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

- Этот пост он уже занимал в 2011-2017 годах, курируя в разные периоды работу ведомств социального блока, а также строительного, жилищно-коммунального, дорожного и других, - напоминает пресс-служба Правительства Калужской области. – Затем перешёл в Агентство стратегических инициатив (АСИ), где работал заместителем директора направления «Социальные проекты». В последнее время был советником генерального директора.

В новой должности Руслан Смоленский будет курировать деятельность в регионе силовых и других федеральных ведомств. Ранее этим направлением занимался Юрий Кожевников, который в августе ушёл в отставку.