Второй раз в ту же реку: Смоленский вернулся в замы губернатора

В среду, 20 сентября, стало известно, что у губернатора появился новый старый заместитель. Распоряжением главы региона на эту должность назначен Руслан СМОЛЕНСКИЙ.
- Этот пост он уже занимал в 2011-2017 годах, курируя в разные периоды работу ведомств социального блока, а также строительного, жилищно-коммунального, дорожного и других, - напоминает пресс-служба Правительства Калужской области. – Затем перешёл в Агентство стратегических инициатив (АСИ), где работал заместителем директора направления «Социальные проекты». В последнее время был советником генерального директора.
В новой должности Руслан Смоленский будет курировать деятельность в регионе силовых и других федеральных ведомств. Ранее этим направлением занимался Юрий Кожевников, который в августе ушёл в отставку.
|
На улице Кирова поймали автомобилиста, задолжавшего 180 тысяч 20.09.2017 08:22
С божией помощью: Сталин помог калужанам выиграть икону 19.09.2017 14:14
В Калуге бездомных кошек и собак отловят зоозащитники 19.09.2017 13:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: