Появился первый кандидат на должность детского омбудсмена в Калужской области

Во вторник, 19 сентября, на внеочередном совместном заседании комитетов городской Думы депутаты выдвинули своего кандидата на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области. Председатель комитета по вопросам социального развития Марина СТАВИСКАЯ предложила рассмотреть кандидатуру Анны НИКИФОРОВОЙ, заведующей отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Калуги.

Анне Никифоровой 44 года. По образованию она экономист, закончила Санкт-Петербургскую лесотехническую академию. В городской Управе трудится с 2005 года. Сначала Анна Никифорова работала в Управление делами городского головы заместителем начальника финансово-бухгалтерского отдела. Затем возглавила этот отдел. Позже стала председателем комитета по финансово-хозяйственному обеспечению. Через некоторое время была назначена на должность заместителя начальника Управления по вопросам финансово-хозяйственного обеспечения подразделений горуправы и опеки и попечительства.

В должности заведующей отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Калуги Анна Никифорова работает с марта 2014 года. Жизненная позиция: «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай!».

Напомним: предыдущий детский правозащитник Калужской области Ольга КОПЫШЕНКОВА досрочно ушла в отставку по семейным обстоятельствам: она переезжает в другой регион РФ. Новый руководитель Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка должен быть назначен в течение 60 дней.

Выдвигать кандидатуры на эту должность могут губернатор, депутаты, фракции Законодательного Собрания, Правительство Калужской области, представительные органы местного самоуправления, общественные объединения.