Появился первый кандидат на должность детского омбудсмена в Калужской области

Во вторник, 19 сентября, на внеочередном совместном заседании комитетов городской Думы депутаты выдвинули своего кандидата на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области. Председатель комитета по вопросам социального развития Марина СТАВИСКАЯ предложила рассмотреть кандидатуру Анны НИКИФОРОВОЙ, заведующей отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Калуги.
|Анне Никифоровой 44 года. По образованию она экономист, закончила Санкт-Петербургскую лесотехническую академию. В городской Управе трудится с 2005 года. Сначала Анна Никифорова работала в Управление делами городского головы заместителем начальника финансово-бухгалтерского отдела. Затем возглавила этот отдел. Позже стала председателем комитета по финансово-хозяйственному обеспечению. Через некоторое время была назначена на должность заместителя начальника Управления по вопросам финансово-хозяйственного обеспечения подразделений горуправы и опеки и попечительства.
В должности заведующей отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Калуги Анна Никифорова работает с марта 2014 года. Жизненная позиция: «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай!».
Напомним: предыдущий детский правозащитник Калужской области Ольга КОПЫШЕНКОВА досрочно ушла в отставку по семейным обстоятельствам: она переезжает в другой регион РФ. Новый руководитель Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка должен быть назначен в течение 60 дней.
Выдвигать кандидатуры на эту должность могут губернатор, депутаты, фракции Законодательного Собрания, Правительство Калужской области, представительные органы местного самоуправления, общественные объединения.
|
С божьей помощью: Сталин помог калужанам выиграть икону 19.09.2017 14:14
В Калуге бездомных кошек и собак отловят зоозащитники 19.09.2017 13:41
Миллионы в пакете: калужанин отдал долг, испугавшись потерять дом 19.09.2017 09:21
Краеведы и историки выйдут на пикет в защиту старой Калуги 19.09.2017 08:31
Калужане облапали и разули Ревву 18.09.2017 10:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: