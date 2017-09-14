Упрощение оформления соцпомощи и льготы производителям

Таковы итоги первого осеннего заседания Законодательного Собрания Калужской области.

Уверенно выигравший на минувших выходных губернаторские выборы на Рязанщине, бывший председатель Законодательного Собрания Калужской области Николай Викторович Любимов посетил первое осеннее заседание, чтобы сказать несколько тёплых слов депутатам. Он особенно подчеркнул, что всё его становление как политика и управленца состоялось на Калужской земле, и он это никогда не забывает.

В ответном слове руководитель областного парламента Виктор Сергеевич Бабурин пожелал Николаю Викторовичу успехов на новом поприще.

Всего же на первом после летних каникул заседании областные депутаты приняли 40 решений. Среди наиболее важных – продление налоговых льгот предприятиям автомобильной отрасли, упрощение доступа к недрам для местных производителей и упрощение получения статуса многодетной семьи.

Льготы на локализацию

Согласно принятому областному закону, льготный режим налогообложения продлен на срок до 12 лет для тех предприятий, которые выпускают на территории области двигатели внутреннего сгорания и коробки передач.

Производство автомобилей по-прежнему остается одной из ключевых отраслей областной экономики, которая оказывает значительное влияние на все основные экономические показатели.

- Мы вводим льготы в первую очередь для повышения степени локализации выпускаемой продукции, а это и дополнительные рабочие места, и налоги, - отметил Виктор Бабурин.

Песок для местных – без аукциона

Другой важный закон – упрощение порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых. Речь идёт о том, что теперь компании, занимающиеся в области строительством, а также ремонтом и содержанием автомобильных дорог, смогут получать участки для добычи песка без проведения конкурсов или аукционов.

Комментируя этот вопрос, Виктор Бабурин особенно подчеркнул, что такая льгота предоставляется только тем предприятиям, которые работают в Калужской области и строят здесь дороги.

Больше многодетных семей воспользуется льготами

Также депутатами принят закон, который расширит число тех, кто может рассчитывать на меры социальной поддержки. Ранее для признания семьи многодетной и получения связанных с этим льгот было необходимо подтвердить регистрацию всех членов семьи по одному адресу.

Новым законом данное требование отменено. Отныне семьи, члены которых зарегистрированы по разным адресам, могут в полной мере воспользоваться установленными в регионе мерами социальной поддержки.