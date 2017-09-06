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Константин Горобцов проконтролировал строительство парка и Шопинской автодороги

06.09.2017 16:44 0 400
Константин Горобцов проконтролировал строительство парка и Шопинской автодороги

В среду, 6 сентября, Городской Голова Константин Горобцов посетил территорию строящегося нового парка в квартале, ограниченном улицами Марата – Рылеева – Кирова – Достоевского.

Эта общественное пространство благоустраивается в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Накануне Дня города, 25 августа, здесь уже были высажены первые деревья.

Градоначальник провел рабочее совещание с представителями подрядной и ресурсоснабжающих организаций, на котором обсуждались вопросы, связанные с темпом благоустройства. В настоящее время на территории верхней части парка ведутся работы по планировке и прокладке пешеходных дорожек, начаты работы по устройству большого каскадного  фонтана.   Константину Горобцову  продемонстрировали образцы лавочек, которые будут установлены в первой и второй очередях парка, а также ограждение, которое планируется поставить по периметру новой калужской зоны отдыха. Сейчас уже началась подготовка к установке его опорных столбов.

Константин Горобцов рекомендовал подрядчикам всецело воспользоваться благоприятными погодными условиями для проведения работ по обустройству нового парка, выполнения  составленного плана-графика мероприятий для скорейшего появления в центре города уютного и современного места для семейного отдыха.

В этот же день Константин Горобцов, осмотрев участки строящейся Шопинской автодороги, провел в штабе строительства совещание, где подрядчику было поручено активизировать работу, предшествующую непосредственной укладке асфальтового покрытия новой дороги на участке от улицы Генерала Попова до улицы 65 лет Победы.

В настоящее время на дороге завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций, идет планировка кольцевых развязок у микрорайонов «Хороший» и «Кошелев», на отдельных участках начата укладка щебеночного покрытия и прокладка тротуаров.


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Тэги: общество городской голова калуги константин горобцов

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