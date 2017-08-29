Налетай! Опубликован список имущества должников, которое пустят с молотка

В пятницу, 1 сентября, в Калуге состоится аукцион по продаже имущества должников, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. На торги выставят земельные участки, автомобили, квартиры и многое другое, даже стоматологическое оборудование. Публикуем полный список продаваемого имущества.

Как сообщает пресс-служба УФССП, аукцион начнётся 1 сентября в 11:00 по адресу улица Баженова, дом 2. Заявки на участие в нём принимаются до 31 августа. С порядком проведения аукциона, документацией, формой заявки, договором о задатке, можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, расположенном по адресу:

Калуга, ул. Баженова, д.2, тел./факс: (4842) 59-93-79, 57-51-51

контактное лицо: Бурова Виктория Геннадьевна.

На торги выставлены:

АВТОМОБИЛИ

Chevrolet Niva, 2013 года выпуска, цвет ярко-красный металлик.

Начальная цена – 371 тысячи 450 рублей.

Начальная цена – 371 тысячи 450 рублей. Ford Фокус, 2014 года выпуска, белого цвета.

Начальная цена – 607 тысяч 862 рубля.

Начальная цена – 607 тысяч 862 рубля. UAZ PATRIOT, 2013 года выпуска, цвет океан металлик.

Начальная цена – 342 тысячи 762 рубля.

Начальная цена – 342 тысячи 762 рубля. KIA Picanto TA, 2012 года выпуска, серого цвета.

Начальная цена – 278 тысяч 800 рублей.

Начальная цена – 278 тысяч 800 рублей. Nissan Murano, 2012 года выпуска, черного цвета.

Начальная цена – 1 миллион 98 тысяч 52 рубля.

Начальная цена – 1 миллион 98 тысяч 52 рубля. Lada granta (219010 ) темно-зеленого цвета.

Начальная цена – 339 тысяч 800 рублей.

Начальная цена – 339 тысяч 800 рублей. Легковой автомобиль Шевроле Круз, 2014 г.в.

Начальная цена – 454 тысячи 750 рублей.

Начальная цена – 454 тысячи 750 рублей. LADA Priora, 2012 года выпуска.

Начальная цена – 275 тысяч 982 рубля.

Начальная цена – 275 тысяч 982 рубля. Бортовой тентовый полуприцеп марки «Krone», рег/знак АЕ6417 40, 1996 г/в.

Начальная цена – 280 тысяч 80 рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельный участок, общей площадью 700 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Поливановка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. И расположенный на нем жилой дом, общей площадью 69,2 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Поливановка, д. 28.

Начальная цена – 1 миллион 698 тысяч 597 рублей.

Земельные участки в Сухиничском районе – одним лотом:

кадастровый № 40:19:020701:12, площадь 126700 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:11, площадь 31500 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:10, площадь 304600 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:9, площадь 5500 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:8, площадь 4200 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:13, площадь 86728 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:19, площадь 324200 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:18, площадь 363876 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:17, площадь 285400кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020701:16, площадь 30900 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:98, площадь 410000 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:96, площадь 454300 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:97, площадь 122200 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020201:12, площадь 106400 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:104, площадь 68000 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:101, площадь 100500 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:110, площадь 108800 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:111, площадь 365500 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:112, площадь 43400 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:113, площадь 3700 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:107, площадь 30000 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:108, площадь 38700 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:99, площадь 80500 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020501:106, площадь 121221 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020501:105, площадь 6700 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020501:103, площадь 5100 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020501:102, площадь 19000 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020501:109, площадь 171200 кв.м., д. Василево;

кадастровый № 40:19:020701:7, площадь 2800 кв.м., д. Прохондеевка;

кадастровый № 40:19:020701:14, площадь 13600 кв.м., д. Прохондеевка;

кадастровый № 40:19:020701:15, площадь 66000 кв.м., д. Прохондеевка;

кадастровый № 40:19:021101:32, площадь 111600 кв.м., д. Тычевка;

кадастровый № 40:19:021101:33, площадь 47500 кв.м., д. Тычевка;

кадастровый № 40:19:021101:31, площадь 832900 кв.м., д. Шибаевка;

кадастровый № 40:19:020501:100, площадь 153400 кв.м., д. Кадыковка;

кадастровый № 40:19:020701:20, площадь 206640кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020201:13, площадь 75600 кв.м., д. Соболевка;

кадастровый № 40:19:020501:95, площадь 482100 кв.м., д. Соболевка;

Начальная цена – 6 миллионов 919 тысяч 935 рублей.

Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1032 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:71.

Начальная цена – 1 миллион 60 тысяч 535 рублей.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1032 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:71. Начальная цена – 1 миллион 60 тысяч 535 рублей. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование; для жилищного строительства , площадь 1064 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:72.

Начальная цена – 1 миллион 93 тысячи 978 рублей.

, разрешенное использование; для жилищного строительства , площадь 1064 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:72. Начальная цена – 1 миллион 93 тысячи 978 рублей. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1293 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:52 Начальная цена – 1 миллион 328 тысяч 458 рублей.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1293 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:52 Начальная цена – 1 миллион 328 тысяч 458 рублей. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1081 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:56 Начальная цена – 1 миллион 110 тысяч 644 рубля.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства , площадь 1081 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:56 Начальная цена – 1 миллион 110 тысяч 644 рубля. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 998 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:55 Начальная цена – 1 миллион 25 тысяч 368 рублей.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 998 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:55 Начальная цена – 1 миллион 25 тысяч 368 рублей. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 1004 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:54 Начальная цена – 1 миллион 46 тысяч 833 рублей.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 1004 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:54 Начальная цена – 1 миллион 46 тысяч 833 рублей. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов , разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 1115 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:107 Начальная цена – 1 миллион 137 тысяч 300 рублей.

, разрешенное использование ; для жилищного строительства, площадь 1115 кв. м. , Местоположение: установлено относительно ориентира, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротныск, ул. Зеленая. Кадастровый номер 40:01:030419:107 Начальная цена – 1 миллион 137 тысяч 300 рублей. Земельный участок пл.973 кв.м ., г. Калуга, с/т «Рябинка», ул. Садовая, уч.№118.

Начальная цена – 194 тысячи 700 рублей.

., г. Калуга, с/т «Рябинка», ул. Садовая, уч.№118. Начальная цена – 194 тысячи 700 рублей. Земельный участок, общ.пл. 627 кв.м., по адресу: г.Калуга, ул. Багговута, д.26 ч.1 и расположенный на нем часть жилого дома, общ.пл.32,3 кв.м., по адресу: г.Калуга, ул. Багговута, д.26 ч.1.

Начальная цена – 1 миллион 569 тысяч 600 рублей.

КАФЕ С УЧАСТКОМ

- Земельный участок, общей площадью 9628 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, Муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 2-4 этажей, кафе, закусочные, столовые. Кадастровый номер объекта: 40:07:103605:166, и расположенное на нем здание кафе с административными помещениями, назначение: не жилое, площадь 1072,7 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1. Кадастровый номер: 40:07:103605:321.

Начальная цена – 28 миллионов 821 тысяча 600 рублей.

КВАРТИРЫ И ДОМА

Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Шелаева, д.1, кв. 95.

Начальная цена – 704 тысячи 565 рублей.

Начальная цена – 704 тысячи 565 рублей. Доля в квартире №188 дома 24 по ул. Гурьянова, г. Калуги.

Начальная цена – 1 миллион рублей.

Начальная цена – 1 миллион рублей. Квартира общ.пл. 35,8 кв.м., по адресу: г. Калуга, ул. Литейная, д.9 кв.65.

Начальная цена – 1 миллион 969 тысяч 360 рублей.

Начальная цена – 1 миллион 969 тысяч 360 рублей. Двухэтажный жилой дом с цокольным этажом общ.пл. 261,7 кв.м., земельный участок пл.1500 кв.м., по адресу: г. Калуга, ул. Зеленая д.5А.

Начальная цена – 9 миллионов 967 тысяч 455 рублей.

Начальная цена – 9 миллионов 967 тысяч 455 рублей. Квартира, расположенная по адресу: г.Калуга, ул. пл.Победы, д.5, кв.46.

Начальная цена – 2 миллиона 468 тысяч рублей.

Начальная цена – 2 миллиона 468 тысяч рублей. Квартира, общей площадью 78,8 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная, д. 173, кв. 8.

Начальная цена – 2 миллиона 337 тысяч 600 рублей.

Начальная цена – 2 миллиона 337 тысяч 600 рублей. Квартира, общей площадью 60 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Зеленая, д. 2, кв. 31.

Начальная цена – 1 миллион 928 тысяч 352 рубля.

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