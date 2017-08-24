Анатолий Артамонов и Константин Горобцов осмотрели строящиеся объекты Калуги

В четверг, 24 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и Городской Голова города Калуги Константин Горобцов совершили рабочую поездку по объектам областного центра в рамках подготовки к празднованию Дня города.
Основное внимание они уделили социальным, строящимся и недавно появившимся в городе объектам.
Губернатор и градоначальник осмотрели дом, построенный по программе «Освоение застроенных территорий» по улице Воскресенская, 22/26 — улица Карпова, 24, недавно благоустроенный двор дома по улице Ленина, 119, новое открывшееся кафе на улице Ленина, 93.
На Правобережье Анатолий Артамонов и Константин Горобцов посетили три социальных объекта – будущие детские сады, находящиеся в разной степени строительства в микрорайонах «Европейский квартал», «Кошелев» и «Веснушки». Также они побывали в экопарке «Биосфера».
Губернатор положительно отозвался об изменениях, произошедших в Калуге за год и деятельности муниципалитета, способствующей улучшению комфортности проживания жителей в городе и их обеспеченности инфраструктурными социальными объектами.
Андрей ГУСЕВ.
Фото И. Рулёва.
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