Дом городского головы сгорит следующим?

Гром не грянет – мужик не перекрестится. Эта старинная русская пословица очень точно характеризует отношение городских властей к проблеме сохранения архитектурных памятников. О том, что они ещё существуют, в Калуге, как правило, вспоминают только после очередного ЧП. В этот раз таким поводом стал пожар в Доме Билибиных на Кутузова, 19, в результате которого архитектурный памятник выгорел полностью.

Срочно законсервировать!

Подобные происшествия в нашем городе, к сожалению, не редкость. Старые дома в Калуге горят регулярно. Краеведы считают, что это не случайные поджоги, а целенаправленные. Чиновники в оценках более сдержанны, но и они понимают: проблема есть, она довольно серьёзная, и решать её нужно. Об этом и шла речь на совещании, которое провёл на минувшей неделе заместитель губернатора Николай КАЛИНИЧЕВ. Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме. О некоторых решениях, принятых по её итогам, нам рассказал руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ:

- Николай Калиничев дал городским властям несколько поручений. В частности, им рекомендовано в кратчайшие сроки – в течение полутора месяцев максимум – провести мероприятия по консервации всех объектов культурного наследия. Это 6-7 расселённых многоквартирных домов, которые включены в реестр объектов культурного наследия или имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Данные мероприятия необходимы в том числе для того, чтобы не допускать проникновения в дома людей без определённого места жительства, по вине которых зачастую и происходят пожары.

Первым номером в списке архитектурных памятников и объектов культурного наследия, судьба которых вызывает особую тревогу властей, значится дом городского головы Ципулина на ул. Подвойского, 3. Кроме него, в этот перечень попали Дом Унковского на ул. Космонавта Волкова, 5, дом постройки конца XVIII века на ул. Салтыкова-Щедрина, 55 и три дома по улице Баумана: №№ 30, 32, 42.



Дом городского головы И.К. Ципулина, внесшего большой вклад в развитие Калуги, разрушается уже много лет. Нынешним градоначальникам до него нет дела.

Главный по памятникам

- Второй важный момент, о котором шла речь на совещании, - продолжает Евгений Чудаков. – В нашей стране уже более двух с половиной лет действует федеральный закон, обязывающий органы местного самоуправления иметь структурное подразделение, которое наделено полномочиями по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. В Калуге такой структуры сейчас нет. Поэтому городской управе рекомендовано либо её создать, либо наделить существующее подразделение соответствующими полномочиями. Чтобы был конкретный отдел, конкретное должностное лицо, которое будет заниматься вопросами госохраны объектов культурного наследия и нести ответственность, если в этой сфере что-то происходит не так.



Следующими могут сгореть и эти дома по улице Баумана.

Найти деньги для старой Калуги

Помимо этого, руководство области рекомендовало горуправе совместно с городской Думой реанимировать программу «Старый город», задача которой – сохранение исторического наследия и целостности старой части Калуги. Программа была принята ещё в 2012 году. В её рамках до 2021 года планировалось отреставрировать 182 дома. Однако по факту бюджетные средства на «Старый город» не выделялись ни разу.

- Муниципалитету совместно с депутатами предложили рассмотреть возможность выделения финансирования программы, потому что сейчас там – ноль, - говорит Евгений Чудаков. – Рассмотреть этот вопрос и принять какое-то обоснованное решение муниципальные структуры должны в течение месяца.



Одна из красивейших улиц Калуги – Воскресенская – тоже находится в ужасающем состоянии.

В аренду – за рубль

Возможно, вопросы, связанные с сохранением и реставрацией архитектурных памятников, удастся сдвинуть с мёртвой точки, если в Калуге на муниципальном уровне наконец заработает областной закон, который позволит передавать исторические здания в пользование инвесторам по схеме: «Один рубль за один квадратный метр». В обмен на дешёвую аренду предприниматель обязан будет вложить личные денежные средства в ремонтно-реставрационные работы.

– Документ принят Законодательным Собранием Калужской области ещё год назад, - рассказывает наш собеседник. На региональном уровне закон уже заработал, в аренду на льготных условиях уже переданы два объекта культурного наследия. Но на уровне муниципалитета до сих пор нет нормативного правового акта, который позволял бы инвесторам брать в аренду такие дома-памятники, восстанавливать их и в дальнейшем извлекать из этого коммерческую выгоду. Получается, из-за отсутствия такого документа желающие инвесторы даже не могли подступиться к этому процессу. Поэтому горуправе рекомендовано в кратчайшие сроки выработать соответствующий правовой механизм такого способа муниципально-частного партнёрства.

«Город нас услышал»

На выполнение озвученных областью рекомендаций муниципальным властям отвели по разным пунктам от месяца до двух.

- Надеюсь, они будут реализованы. Маловероятно, что город проигнорирует эти пожелания, всё-таки вопрос вышел на высокий уровень, - заключает Чудаков. – Мне показалось, что городские власти услышали нас.



Заброшенный дом на улице Воробьёвской.

Что касается многострадального Дома Билибиных, то, как мы рассказывали, Управление по охране объектов культурного наследия намерено подать в Областной арбитражный суд исковое заявление о принуждении горуправы провести работы по консервации здания. Правда, консервировать там почти нечего.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и Светлана ТАРАСОВА.