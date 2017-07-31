Открытие ELENA FURS в Калуге

31.07.2017 12:55 1038

Меховая фабрика ELENA FURS за 27 лет сшила ~1,5 миллионов шуб! Собственное производство в России и Европе, меха с лучших мировых аукционов позволяют держать качество на самом высоком уровне. Уникальный магазин в Калуге встретит первых гостей 5 августа.



На открытии весь ассортимент будет представлен по фабричным ценам без торговой наценки. Более 20-и видов меха, размеры от 38 до 72, выгодные условия рассрочки и приятные подарки ждут Вас.

Меха отшивают и окрашивают на наших современных фабриках в России, Италии и Греции. Мы постоянно сотрудничаем с известными дизайнерами и можем предложить самые смелые и стильные сочетания — будь то крашеная норка с воротником из рыси или стильная шуба кремового цвета из мутона. Любителей классики порадуем шикарным соболем, куницей, рысью и блестящей норкой. Компания ELENA FURS получила премию «Товар года» в номинациях «Лучшие шубы России» в 2015 г. и «Лучший ассортимент шуб» в 2016 г.

Профессиональные продавцы-консультанты подробно расскажут об ассортименте, скидках и рассрочке, а также помогут правильно подобрать шубу именно для Вас.



Напоминаем, что в честь открытия первого магазина в Калуге, стоимость мехов идет без торговой наценки. Акция начинается с 5 августа и длится всего 4 недели.

Адрес магазина : ул. Кирова 1, Торговый комплекс "XXI век"

: ул. Кирова 1, Торговый комплекс "XXI век" Телефон : 8 800 777 75 81

: 8 800 777 75 81 Сайт : elenafurs.ru

: elenafurs.ru Instagram: @elenafurs.blog

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