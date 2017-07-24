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Загородная жизнь «печорских» помидоров

24.07.2017 13:21 2 515 Оксана КОЛОСОВА
Загородная жизнь «печорских» помидоров

Продолжаем наш дачный марафон!

В прошлый раз я рассказывала о том, как пристраивала свои тепличные помидоры. Приютить их согласились две мои хорошие знакомые - Александра Дебрянская и Александра Догадина. Сегодня отчитываюсь о том, как чувствуют себя помидоры, которые забрала к себе Саша Дебрянская. Ещё недавно она была типичным городским жителем. Но после переезда в свой дом открыла для себя, что садово-огородная деятельность - занятие невероятно захватывающее.

На деревню к бабушке

- В детстве мы проводили лето на даче у бабушки со всеми вытекающими последствиями, то есть мы постоянно копали, сажали, пололи. От земли это надолго отвратило - лет до 25 точно, - рассказывает Саша. - Потом я повзрослела, родилась дочь, и я стала подумывать о покупке дачи. Но при этом мне не хотелось, чтобы это было так, как у многих: приезжать каждые выходные и вкалывать, потому что выходные должны быть выходными. Вопрос решился переездом из городской квартиры в пригород, в свой дом. Это было в 2014 году.

Вот такие огурцы вымахали на огороде у Саши год назад, пока она две недели была в отпуске.

Теория и практика

- На своём участке я планировала посадить стандартный дачный набор: огурцы-помидоры, картошку, зелень, плодово-ягодные кустарники и деревья: яблоню, грушу, смородину, крыжовник. Начала с того, что нарисовала план участка: где и что хочу посадить. Позже выяснилось, что он не соответствует действительности. Как часто говорят, первые посадки - самые ошибочные. В моём случае это правило сработало. Там, где я собиралась посадить смородину, сейчас стоит теплица. Где планировался газон- теперь небольшой огород, потому что земля там самая плодородная.

Весна 2016 года. Мамина помощница Даша с первой тепличной редиской. Семена Саша посеяла в феврале, а уже в марте собрала первый урожай.

Подумать о лете зимой

- Подготовка к дачному сезону начинается задолго до посадок - примерно в декабре. Нужно подумать, что хочется вырастить, где купить семена. Иногда заказываю их по интернету в Китае. Перед тем, как посадить что-то новое, изучаю информацию об этой культуре: какая почва больше подходит для неё, что любит - солнце или тень, как ухаживать и т. д.

Этим летом из-за сырой и прохладной погоды всё растёт не очень хорошо. Но ожидается большой урожай чёрной рябины, смородины, сливы. Неожиданно много клубники.

Дачные эксперименты

- Каких-то наполеоновских планов я поначалу не строила. Но потом стало интересно: а что вырастет, если посадить что-нибудь необычное? Теперь, кроме традиционных помидоров, огурцов и картошки, у меня на участке растут арбузы, дыни, виноград. Арбузы первый год пыталась выращивать на улице. Они были маленькие - как я их называю, «порционные», но очень вкусные. На следующий год посадила арбузы в парнике. Выросли довольно крупные, но не такие сладкие, как те, первые. В этом году у меня зацвёл в первый раз кизил. Благополучно перезимовал и зацвёл миндаль - тоже впервые. Что касается последующих сезонов, то каких-то новых «хотелок» у меня пока нет: надо довести до ума то, что уже посажено.

Саша выращивает не только огурцы и помидоры, но ещё и арбузы с виноградом.

Новенькие помидоры

Что касается моих помидоров, то они чувствуют себя в Сашиной теплице прекрасно. Заметно подросли, хотя до цветочков дело ещё не дошло.

- Стресса от пересадки у помидоров не было, поскольку температура в теплице несильно отличается от комнатной, - говорит Александра. - К тому же пересаживались они с комом земли. Через две недели после пересадки я их подкормила, и на этом, собственно, всё. Почва в парнике у меня и так плодородная.

Сашины помидоры уже во всю цветут. На некоторых кустиках есть даже зелёные ягодки. Ничего, «печорские» их тоже скоро догонят.

А в это время

«Балконное чудо»: вкусно, но мало!

А мы наконец-то продегустировали наши комнатные помидоры. Напомню, попытка № 1 оказалась неудачной: самый первый, самый спелый помидор пострадал во время фотосессии. К нашей радости, через несколько дней созрели ещё три. Дегустировали их всей редакцией. Вкус у «балконного чуда» оказался изумительный - почти такой же насыщенный, как у крымских помидоров. Размеры ягод, конечно, были значительно скромнее, поэтому насладиться их вкусом в полной мере, увы, не удалось. Чуть позже сняли второй «урожай» - ещё 6 помидорчиков. Итого - 10 ягод с двух кустиков, выросших в начале марта. Ещё три плода с кустов, посаженных месяцем позже, находятся в стадии созревания. И один куст недавно зацвёл. В следующий раз попробую подсчитать, какое примерно количество помидоров можно снять с пяти кустов и в какую сумму обошёлся мне «балконный» эксперимент, чтобы понимать, стоит ли эта игра свеч.

«Урожай» небогатый, но на салатик хватит и его.

Эта статья была опубликована в №29 газеты «Калужский перекресток» от 19.07.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ, Александра ДЕБРЯНСКАЯ.


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Тэги: дачный марафон общество

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