148 человек пострадали от клещей

За неделю, с 17 по 23 июля, в Калужской области по поводу укусов клещами к врачам обратились 148 человек. Среди пострадавших 37 детей, сообщили в понедельник, 24 июля, в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - рассказали в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже.