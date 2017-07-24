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148 человек пострадали от клещей

24.07.2017 09:42 0 280 Дмитрий Ивьев
148 человек пострадали от клещей

За неделю, с 17 по 23 июля, в Калужской области по поводу укусов клещами к врачам обратились 148 человек. Среди пострадавших 37 детей, сообщили в понедельник, 24 июля, в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - рассказали в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже.


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Тэги: общество клещи

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