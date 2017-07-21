Яблоки продолжают дорожать

В пятницу, 21 июля, правительство Калужской области рассказало, как за неделю изменились средние цены на продукты.

Подсолнечное масло подорожало на 2,6%, сахар - на 3,3%, соль – на 8,2%, свинина – на 1,7%, рыбные консервы – на 5,6%, сыр – на 0,9%, лук – на 2,5%, морковь – на 1,4%, яблоки – на 3,6%. Отметим, что яблоки дорожают уже несколько недель. В магазинах Калуги даже за самые дешёвые сорта просят почти 100 рублей.

В то же время подешевели творог, сливочное масло, картофель, капуста, огурцы, помидоры и сладкий перец, подчёркивают в правительстве.