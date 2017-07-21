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Пожертвования для животных соберут в Калуге

21.07.2017 11:51 10 696 Дмитрий Ивьев
Пожертвования для животных соберут в Калуге

Очередная акция помощи бездомным животным пройдёт в Калуге в субботу, 22 июля.

С 10:00 до 14:00 на улице Кирова у кинотеатра Центральный и на площади в «Кошелеве» будут стоять волонтёры и машины с баннерами приюта «Верные друзья».

- Вы очень поможете приюту, если принесёте корм, игрушки, витамины, лакомства, средства для обработки от паразитов, пелёнки впитывающие, металлические ведра, кастрюли, миски, шерстяные одеяла, простыни на подстилки, макароны, крупы, мясо и мясные продукты, ошейники, поводки и т. п., - рассказали организаторы. - Также будем благодарны финансовой помощи.


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Тэги: общество животные

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