Жители Правобережья требуют незамедлительно начать строительство школы на улице 65 лет Победы

Руководство ТОС «Правгород» во вторник, 18 июля, опубликовало на портале change.org, а также в «Народных новостях» на нашем сайте петицию в адрес областных и городских властей с требованием незамедлительно начать строительство школы на улице 65 лет Победы.

«Первые дома в микрорайоне «Правгород» (улицы Фомушина и 65 лет Победы) были построены и сданы в 2011 году, - говорится в обращении. – Приблизительно в это же время впервые и заговорили о школе для нового, динамично развивающегося микрорайона. Выделен земельный участок для строительства, существует утверждённый проект, было подтверждено участие в Федеральной программе и выделено финансирование, проводился тендер на выбор подрядчика. Даже официально открывали строительство школы, закладывали капсулу, гарантировали сроки введения в эксплуатацию – 1 сентября 2017 года. По факту на месте школы сейчас пустырь, поскольку спустя 4 месяца после закладки первого камня в основание такой долгожданной и необходимой школы и через 3 месяца после выборов губернатор решил, что школа в микрорайоне «Правгород» не так уж и нужна».

Члены территориальной общины требуют, чтобы власти установили и озвучили конкретные и гарантированные сроки начала и окончания строительства и ввода в эксплуатацию школы по улице 65 лет Победы.

Напомним: капсула в основание образовательного учреждения была заложена 26 августа 2016 года при личном участии главы региона Анатолия АРТАМОНОВА. Строить школу собиралась одна из компаний-застройщиков. Затем здание планировалось выкупить за счёт средств федеральной программы по созданию новых мест в учебных заведениях. Калужская область является её участником. На церемонии было обещано, что к 1 сентября 2017-го школа откроется. Отметим, что эти громкие заявления делались за несколько недель до выборов в Госдуму.



26 августа 2016 года. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание будущей школы. Капсула, увы, так и не «проросла».

Жители «Правгорода» чиновникам поверили, хотя это обещание построить школу к новому учебному году было не первым. Ещё в июле 2015 года Анатолий Артамонов на рабочем совещании областного правительства дал поручение, чтобы учебное заведение на улице 65 лет Победы появилось к 1 сентября 2016 года. В ответ градоначальник Константин ГОРОБЦОВ обещал постараться, а через месяц стало известно, что власти передумали, решив сначала построить школу в микрорайоне «Кошелев».



30 декабря 2016 года. Ещё одна торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию здания новой школы на улице Братьев Луканиных.

Спустя год история повторилась: власти снова передумали. Правда, поначалу и чиновники, и застройщик успокаивали людей, взволнованных тем, что после закладки капсулы строительные работы так и не начались: мол, всё будет хорошо.

- Когда президент банка с трибуны говорит, что сделает эту школу, я ему верю, - комментировал нам городской голова Константин Горобцов. – Он это не только мне пообещал – он на всех уровнях пообещал. И потом, когда в федеральном бюджете на это есть средства, надо быть просто ненормальным, чтобы ими не воспользоваться.

Задержку с началом строительства объясняли проведением проектно-изыскательских работ. На вопрос, есть ли уверенность, что, несмотря на очень сжатые сроки, обязательства удастся выполнить, руководство компании-застройщика коротко отвечало:

- Такая уверенность есть. К 1 сентября следующего года школа откроется.

Проект школы № 32 на улице 65 лет Победы, который, по всей видимости, реализован будет нескоро.

Однако в начале этого года стало понятно, что ни 1 сентября 2017-го, ни даже 1 сентября 2018 года школы в «Правгороде» не будет. Зато построят её в соседнем микрорайоне «Веснушки», который возводит белорусская компания. По мнению губернатора, там школа актуальнее. Хотя это вопрос спорный. «Веснушки» только начали застраиваться – фактически там сейчас никто не живёт. В то время как дома на улицах 65 лет Победы и Фомушина давно заселены.

- Это вина застройщика. У него появились некоторые финансовые сложности, - сказал Анатолий Артамонов на брифинге 14 января, комментируя решение отказаться от строительства школы на улице 65 лет Победы. – Учитывая, что этот застройщик (компания, которая должна была возводить школу в «Правгороде». – Прим. ред.) стал отставать с темпами строительства, а белорусы, наоборот, наращивают их, мы пойдём на то, чтобы реализовать этот проект раньше в «Веснушках», потом – на этом месте (на ул. 65 лет Победы. – Прим. ред.).

Когда наступит это «потом», глава региона не уточнил. Но высказал мнение, что после ввода в эксплуатацию школы в «Кошелеве» проблема с учебными местами на сегодняшний день на Правом берегу решена. Хотя и это довольно спорное утверждение. Как мы рассказывали, в нынешнем году Кошелевская школа набрала 326 первачков. Это 10 классов. Возможно, придётся открыть и одиннадцатый.

Из 326 человек около 100 – дети, проживающие на улице 65 лет Победы, из которых можно сформировать четыре полноценных класса. По факту будущих первоклассников ещё больше. Часть ребятишек пойдёт в школу № 50, часть – в другие школы Калуги. Эти цифры наглядно показывают степень актуальности в микрорайоне собственной школы.

Есть и ещё одна проблема, о которой чиновники, которые передвигаются преимущественно на собственных или служебных автомобилях, видимо, не подумали. А именно: как будут добираться школьники с улицы 65 лет Победы до школы в «Кошелеве». Дойти до неё пешком дети в ближайшие несколько месяцев не смогут. Во-первых, потому что это не слишком близко. Во-вторых, у Шопинской дороги отсутствуют тротуары и освещение, поэтому людям приходится ходить вдоль проезжей части, рискуя жизнью. К тому же сейчас дорога находится на реконструкции.

Льготный общественный транспорт через улицу 65 лет Победы ездит редко. Мы подсчитали: поездки ребёнка в школу и обратно обойдутся родителям, в среднем, в 1100 рублей в месяц. А если в семье детей двое или трое?

Родители первоклассников обращались к руководству новой школы и в Управление образования с просьбой организовать подвоз детей школьным автобусом, но им дали понять, что это довольно проблематично. Школа-то городская, поэтому заниматься подвозом учащихся управление не обязано.

«На собрании для родителей первоклассников в июне директор просил войти в ситуацию и организовывать подвоз детей своими силами, - написала одна из жительниц «Правгорода» в группе «Правобережье г. Калуги» в соцсети «ВКонтакте». – Обещал занятия в кружках и секциях до 18:00 (в том числе на внебюджетной основе). Объяснял, что для организации подвоза нужны автобусы, сопровождающие взрослые, что занятия в этом случае будут начинаться позже».

В связи с этим в петиции ТОС «Правгород» есть ещё одно требование в адрес властей – решить-таки до начала учебного года вопрос с организацией подвоза детей с улицы 65 лет Победы до школы муниципальным или льготным общественным транспортом.

Кстати, аналогичная проблема возникнет и тогда, когда откроется школа в «Веснушках» - пешком до неё дети с улицы 65 лет Победы тоже не доберутся. Ещё один аргумент в пользу строительства в микрорайоне своего образовательного учреждения.

Копии петиции будут направлены губернатору, министру образования и науки региона и городскому голове. На момент публикации этого материала под обращением подписались 212 человек.

Отреагируют ли власти на петицию, неизвестно. Может быть, вспомнят перед очередными выборами о когда-то зарытой памятной капсуле. Если, конечно, раньше статус земельного участка по-тихому не изменят, и там не появится очередная высотка. В нашем славном городе такой вариант развития событий, к сожалению, исключать нельзя.