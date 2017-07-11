Калужские судебные приставы переехали

В Калуге два отдела судебных приставов будут работать по новому адресу. Отдел судебных приставов по Октябрьскому округу Калуги и межрайонный отдел по особым исполнительным производствам переезжают с улицы Веры Андриановой на Марата, 7.

- В среду, 12 июля, в День единого приёма граждан, начальник ОСП по Октябрьскому округу города Калуги будет принимать калужан по старому адресу – ул. Веры Андриановой 72, - рассказали нам в пресс-службе кадужских судебных приставов.

Полноценное функционирование переехавших отделов планируется восстановить к понедельнику,17 июля.