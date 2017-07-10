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Памятник Ивану III открыли под Калугой

10.07.2017 11:17 1 748 Дмитрий Ивьев
Памятник Ивану III открыли под Калугой

В субботу, 8 июля, на территории Владимирского скита монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Дзержинском районе официально открыли памятник Ивану III. Установили его ещё месяц назад.

- Памятник изготовлен на деньги, собранные монастырем, - рассказали нам в пресс-службе правительства. - Скульптура выполнена из бронзы, её высота с постаментом - 4,5 метра. Автор работы - Николай Анциферов. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре», поэтому, как отмечают в монастыре, монумент завершил целостность территории скита.

До конца года ещё один памятник Ивану III должен появиться и в Калуге. В ближайшее время Российское военно-историческое общество подведет итоги всероссийского конкурса на лучшую концепцию памятника. Творческий совет возглавляет известный режиссер Андрей Кончаловский.

Фото: Калужская митрополия.


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Тэги: общество

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