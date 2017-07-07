Шигапов сам захотел уйти с должности министра строительства и ЖКХ

Пресс-служба правительства Калужской области в пятницу, 7 июля, официально подтвердила назначение Егора Виркова министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом напомним, мы сообщали накануне.

Ранее Вирков занимал должность главы городской управы Кондрово.

- 5 июля распоряжением губернатора Калужской области расторгнут трудовой договор с Алексеем Борисовичем Шигаповым (на фото), занимавшим должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, по его инициативе на основании личного заявления, - подчеркнули в правительстве.