Борьба с клиентом вместо борьбы за него

10.07.2017 09:09 2277

За последние месяцы в Центральный банк Российской Федерации поступило больше двадцати жалоб от акционерных обществ Калужской области. Это небывалое событие, тем более что все жалобы на одну компанию – одного из крупнейших реестродержателей России.

- В конце весны мы приняли решение сменить реестродержателя и проделали все необходимые для этого юридические процедуры, – рассказывает о причине жалобы председатель Совета директоров АО «Березичский стекольный завод «Медстеклотара» Кирилл Найденов. – Наш прежний реестродержатель, АО «Статус», должен был передать наш реестр акционеров новому, но не сделал этого по абсолютно надуманной причине. Мы направили им оригинал протокола о решении сменить регистратора, а они требуют заверенную копию. Видимо, наш реестр особенно важен для них, раз они идут на такие незаконные шаги. Своими действиями АО «Статус» срывают нам ежегодное собрание акционеров и фактически заставляют нарушать закон. Мы уже подали жалобу в ЦБ и заявление в прокуратуру, но, когда от этого будет эффект, не совсем понятно.

Что вообще происходит?

Если коротко, ужесточение законодательства приводит к не совсем добросовестной конкуренции.

Но, чтобы исчерпывающе ответить на это вопрос, нужно понимать, чем вообще занимаются реестродержатели, которых также часто называют регистраторами, поскольку они регистрируют операции с акциями.

Согласно законодательству нашей страны, все акционерные общества должны вести реестр своих акционеров. Даже если общество закрытое, а акционер всего один. Реестр должен находиться на хранении у реестродержателя. Его задача - вносить в реестр записи о владельцах акций, следить за соблюдением прав всех акционеров, помогать им в соблюдении юридических процедур. Акционерное общество имеет право сменить регистратора. При этом отправленный в отставку регистратор обязан передать реестр акционеров новой компании. Калужский филиал АО «Статус» отказывается это делать, под надуманными предлогами затягивая процесс. В результате этого десятки акционерных обществ региона фактически не имеют доступа к операциям с собственными акциями и вынуждены обращаться в ЦБ и в правоохранительные органы.

В чем причина?

Центральный банк Российской Федерации – главный регулятор фондового рынка, - стремясь повысить устойчивость финансовой системы нашей страны, уже очень давно и планомерно ведет работу по укрупнению регистраторов, что должно снизить инфраструктурные риски для всех участников рынка, но при этом не убить конкуренцию.

Согласно новым требованиям Центрального банка РФ, к 1 июля 2017 года каждый регистратор обязан иметь представительства не менее чем в 40 регионах России. А к 2019 году число обязательных регионов присутствия увеличится до 60.

На сегодняшний день в нашей области свыше 400 акционерных обществ и 5 регистраторов, соответствующих лицензионным требованиям.

Готовясь к укрупнению, регистраторы готовы бороться за каждого клиента. Но только некоторые из них готовы преступить закон.

- Советом директоров нашей компании было принято решение о смене держателя реестра, мы решили расторгнуть договор с АО «Статус» и передать реестр другому реестродержателю, - говорит генеральный директор одной из крупнейших проектировочных компаний Калуги «Алгоритм-Проект» Илья Савенко. - Теперь со стороны «Статуса» мы видим постоянные отписки. Реестр до сих пор не передан. Доводы, которые приводит «Статус», смехотворны. Если проводить аналогию с банками, то ситуация, когда банк отказывается вернуть деньги вкладчика по первому требованию, сигнализирует о наличии вполне конкретных проблем у банка. Эти действия нашего прежнего регистратора только убедили нас в правильности нашего решения о замене держателя реестра.

Стоит ли паниковать?

Паниковать, конечно, не стоит, а вот задуматься о безопасности собственных активов нужно обязательно.

- Регистратор, по своей сути, является хранителем активов акционеров предприятия, реестр которого ему передан – считает генеральный директор АО «Проммонтаж» Ольга Кудинова – а для хранителя безусловным приоритетом должно быть соблюдение интересов своего клиента. Именно предсказуемость, конфиденциальность, законность действий и компетентность отличают настоящего профессионала. Ситуация, когда регистратор по своему усмотрению распоряжается доверенным ему на хранение имуществом и информацией, всегда болезненно отражается на интересах акционеров. С нашей точки зрения, если компания уважает своих конкурентов, то такую же достойную позицию она будет занимать в разрешении сложных вопросов, касающихся нас, своих партнеров и доверителей. Мы были искренне удивлены, когда внутрикорпоративная ситуация в АО «Статус» самим руководством была вынесена за рамки деловой этики. Заставило ли нас это задуматься о наших взаимоотношениях с регистратором? Безусловно, да, так как о предсказуемости действий партнера в этой ситуации говорить уже сложно.

Что будет дальше?

Такая недобросовестная борьба за клиентов грозит проблемами всем акционерным обществам. Но будем надеяться, что коль скоро к делу уже подключилась Прокуратура и Центробанк дело все же решаться в пользу потерпевших.

За клиентов нужно бороться - в этом суть рыночной экономики. Но конкуренция должна приводить к повышению качества услуг, а когда клиент становится «заложником», это уже не конкуренция, а правонарушение, квалификацией которого должны заниматься уполномоченные органы.