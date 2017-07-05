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В Жерело, Лихуне и Григоровке проведут реконструкцию наружного освещения

05.07.2017 14:45 0 277
В Жерело, Лихуне и Григоровке проведут реконструкцию наружного освещения

5 июля состоялось внеочередное заседание Городской Думы города Калуги.

По предложению главных распорядителей бюджетных средств депутаты внесли изменения в ведомственную структуру расходов бюджета Калуги на 2017 год.

После перераспределения бюджетных средств на 2 млн. рублей увеличена сумма ассигнований на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок, добавлены 7 млн. рублей на строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Дубрава, увеличены бюджетные ассигнования на сумму 5,7 млн. рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», на сумму 6 млн. рублей на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, на сумму 19 тыс. рублей на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета.

На основании личного заявления депутата Людмилы Сусовой народные избранники включили её в состав двух комиссий в Городской Думе: по благоустройству и по муниципально частному партнерству.

Далее депутаты согласовали муниципальному унитарному предприятию «Калужские городские коммунальные электрические сети» города Калуги сделки по выбору подрядных организаций для заключения контрактов на выполнение работ по реконструкции сети наружного освещения в деревнях Жерело, Лихун и Григоровка. Все сделки будут совершены в соответствии с законодательством после проведения электронного аукциона на электронной площадке, работы выполнены за счет средств предприятия.


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Тэги: oбщество городская дума

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