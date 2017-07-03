Подростки на крышах

Что их туда влечёт, и как с этим бороться.

Дорогая цена

Кроме дискомфорта от скученности в жизни обычного многоэтажного муравейника есть более трагичная сторона - несчастные случаи с падением с большой высоты.

Чаще всего страдают дети, не осознающие в полной мере той опасности, которую таит в себе высота. Чаще всего это происходит из-за москитных сеток, которые монтируются на слабых пластиковых креплениях. Малыши взбираются на подоконник и опираются на них ручками…

Стоит ребёнку вступить в подростковый возраст - новая опасность. Некоторые из них начинают осознанно подвергать свою жизнь риску, забираясь на крыши и лазая по балконам. А поскольку они не имеют специальной подготовки, финал такой бравады нередко оказывается трагическим. О недавнем случае на Правобережье - новость на калужском сайте: kp40.ru.

«Поздно вечером в квартире находилась компания молодых людей, - сообщило 13 июня Калужское региональное управление Следственного комитета. - По предварительным данным, 16-летний молодой человек решил показать девушке, как он переместится с балкона квартиры на соседний балкон. При выполнении задуманного парень упал с высоты 9-го этажа и погиб».

Юность - время преодоления

Заслуженный учитель России Сергей Зеленов тоже не чужд экстриму. В течение многих лет он занимался водным туризмом, пройдя все ступени туристической подготовки, включая высшую, на реке Катунь.

- Я думаю об этом давно, - говорит Сергей Вадимович. - Наверное, в человеке заложена тяга к тому, чтобы быть победителем, к преодолению препятствий, в том числе и собственного страха.

Чтобы удовлетворить эту тягу и существуют туристические кружки, спортивные секции, в которых молодые люди получают адреналин. Однако делают они это с соблюдением техники безопасности и под надзором опытных наставников.

Опытный педагог вспоминает, что в советские времена были распространены туристические и альпинистские кружки. Где они сейчас? Да что там альпинизм, элементарно в Калуге всего три футбольных поля с искусственным покрытием, где можно серьёзно заниматься этим видом спорта.

По мнению известного калужского педагога, задача школы - охватить каждого ученика кружками и секциями в соответствии с его интересами и склонностями. Потому что те, кого охватить не получается, уходят на улицу со всеми печальными последствиями.

«Это обезьянничание»

Психолог Михаил Обухов работает с проблемными подростками, намеренно подвергающими себя риску, уже не первый год. Причину он видит в так называемой групповой динамике.

- Со стороны это выглядит так, будто подростки намеренно стремятся подвергнуть свою жизнь риску ради бравады. Но это не является истинной причиной. Дело в том, что в системной мотивации подростка нет тяги к адреналину. Это характерно для более взрослых людей.

Зато у подростков есть групповое поведение: каждый из них на каком-то этапе определяет для себя ту группу, на которую он ориентируется в своём поведении.

Какую именно? Здесь работает множество случайных факторов. К примеру, успех российских фехтовальщиц на последней Олимпиаде привёл к наплыву желающих вступить в наши секции по этому виду спорта. По словам Михаила Александровича, это типичный пример позитивной групповой динамики.

«Хорошими делами прославиться нельзя»

Однако, к сожалению, достаточно и негативных примеров. В частности, такой феномен, как видеоблогеры. На первый взгляд, ну что плохого в том, чтобы снимать видео и выкладывать его в Интернет на всеобщее обозрение? Однако беда в том, что критерий успешности в этой среде - количество подписчиков - нацелен именно на девиантное поведение.

Какое видео будет интересным? Чем может привлечь обычный подросток своих ровесников, если никакими исключительными способностями он не обладает? По словам Михаила Обухова, чем дурнее пример, чем он более вызывающий, тем больше он врезается в сознание, а следовательно, пользуется большей популярностью в сетевом сообществе.

К этому следует добавить ещё два аспекта. Первый заключается в том, что мало кто из подростков в состоянии объективно оценить своё поведение. Второй - распространённость компьютерных «стрелялок» привела к нивелированию понятия смерти. После сотен, а может, и тысяч игровых «убийств» подросток забывает на уровне подсознания, что в реальной жизни так не бывает.

Отрицание родителей

По словам Михаила Александровича, в таком поведении подростков зачастую виноваты их родители, которые допустили запуск психологического механизма отрицания. Он заключается в том, что подросток в силу разных причин не хочет быть похожим на своих родителей.

Это может быть результатом либо семейных скандалов, либо того, что семья живёт небогато. Несоответствие скромных возможностей семьи непомерно раздутым запросам приводит к тому, что подросток начинает презирать своих родителей и делать всё им наперекор.

В его сознании формируется некая идея-перевёртыш: «Если делать так, как говорят родители, я стану таким же. Но я не хочу стать похожим на них. Значит, я буду делать всё наоборот, и тогда смогу избежать их участи».

Это, кстати, не всегда плохая жизненная стратегия. Например, бывает, что благодаря ей у родителей-алкоголиков вырастают нормальные дети со стойким отвращением к спиртному.

Но если быть не таким, как родители, то каким? И вот тут часто медвежью услугу оказывает Интернет и социальные сети, подсовывая подростку вредные и опасные модели поведения.

Что с этим делать?

Мы не можем отказаться от Интернета и все переехать в частные коттеджи. Это объективная реальность, и тут важно свести к минимуму риск, по крайней мере, для своего ребёнка. Для малышей - не ставить стулья возле подоконника, не открывать окна настежь и купить специальные москитные сетки с усиленными креплениями. Что касается подростков, то тут тоже существуют свои правила.

По словам Михаила Обухова, до того как совершить нечто экстраординарное, что может привести к гибели или тяжёлой травме, подросток всегда проявляет опредёленные поведенческие признаки, хорошо видимые и известные специалистам.

Поэтому, если родители замечают в поведении своего ребёнка странности, всегда имеет смысл перестраховаться и проконсультироваться с профессиональным психологом. Ведь последствия недооценки психического здоровья ребёнка могут быть не менее опасны, чем здоровья телесного.

Главное же - ориентировать ребёнка на социально приемлемую подростковую группу. Подобрать для него ту спортивную секцию, клуб по интересам или кружок, который бы его заинтересовал, где он развивался бы под надзором профессиональных тренеров и педагогов.

Но это требует дополнительных затрат и, что самое важное, внимания и интереса к внутреннему миру своего ребёнка. И вот с этим, похоже, у нас главная проблема.