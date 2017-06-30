Что подорожало и подешевело за неделю

В пятницу, 30 июня, правительство Калужской области опубликовало статистику по ценам за неделю – с 21 по 28 июня.
В сетевых магазинах за этот период свинина, сметана и огурцы стали дешевле на 1-5%. Сахар и сладкий перец наоборот подорожали примерно на 2%, яблоки – на 5,7%.
Цены на бензин за 7 дней практически не изменились, подчёркивают в правительстве.
|
Фоторепортаж: попрание святыни, «бараньи ушки» и «Дело Артамоновых» 30.06.2017 19:33
Пропавшая 14-летняя девочка нашлась 30.06.2017 15:56
В Яченском водохранилище опять запретили купаться 30.06.2017 15:22
Фестиваль семейной рыбалки 30.06.2017 11:18
Здание горуправы заложат ради кредита 30.06.2017 10:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: