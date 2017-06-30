Глас народа
Суббота, 01 июля
66.44 / 68.96
$ 58.12 / 60.49
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Что подорожало и подешевело за неделю

30.06.2017 13:46 1 348 Дмитрий Ивьев
Что подорожало и подешевело за неделю

В пятницу, 30 июня, правительство Калужской области опубликовало статистику по ценам за неделю – с 21 по 28 июня.

В сетевых магазинах за этот период свинина, сметана и огурцы стали дешевле на 1-5%. Сахар и сладкий перец наоборот подорожали примерно на 2%, яблоки – на 5,7%.

Цены на бензин за 7 дней практически не изменились, подчёркивают в правительстве.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество цены статистика

Еще новости из рубрики «Общество»

Фоторепортаж: попрание святыни, «бараньи ушки» и «Дело Артамоновых» 30.06.2017 19:33

Пропавшая 14-летняя девочка нашлась 30.06.2017 15:56

В Яченском водохранилище опять запретили купаться 30.06.2017 15:22

Фестиваль семейной рыбалки 30.06.2017 11:18

Здание горуправы заложат ради кредита 30.06.2017 10:32

29.06.2017 17:46 933 5
27.06.2017 19:05 3221 18
27.06.2017 12:46 1541 4
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 01 июля, 13:00
Научное шоу "Сила тока"
Безумная лаборатория
вс 02 июля, 14:00
Ковбойские игры
Безумная лаборатория
вс 02 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

сб 01 июля, 19:00
Концерт Сюзанны Бериван
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Тачки 3
2:22
Новости компаний

«Ростелеком» защитил клиентов от вирусов WannaCry и Petya

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24

Человеческое - Летняя память

drughunter 23 июн 2017 21:16