Что подорожало и подешевело за неделю

В пятницу, 30 июня, правительство Калужской области опубликовало статистику по ценам за неделю – с 21 по 28 июня.

В сетевых магазинах за этот период свинина, сметана и огурцы стали дешевле на 1-5%. Сахар и сладкий перец наоборот подорожали примерно на 2%, яблоки – на 5,7%.

Цены на бензин за 7 дней практически не изменились, подчёркивают в правительстве.