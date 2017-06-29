Калужан просят помочь 9-летней девочке

В Калужской области собирают 110 тысяч рублей, необходимых для поездки в Сочи на курс дельфинотерапии, для 9-летней Илоны ВАВИЛЬЧЕНКОВОЙ. Об этом в четверг, 29 июня, нам рассказала председатель РОО «Материнское сердце» Антонина БЕЛКИНА.
- Она родилась недоношенной и была очень слабой, - рассказали в общественной организации. - Диагноз ДЦП ей поставили в год. Малышке очень повезло с семьей - она растет в многодетной дружной семье в самом отдаленном уголке Калужской области - селе Высокое Куйбышевского района, неподалеку от знаменитой Безымянной высоты. Заботливая и любящая мама постоянно возит ее на операции и санаторное лечение, проходит всевозможные курсы реабилитации.
Недавно Илону прооперировали в третий раз в Туле. После операции врачи рекомендовали ей курс реабилитации – дельфинотерапии в Сочи. Счет выставлен на 110 тысяч рублей.
- Илона уже начинает ходить самостоятельно, - говорят в «Материнском сердце». - Маме очень хочется, чтобы в школу она пошла сама. Но нужны средства, которых у семьи нет.
Средства для лечения девочки можно перечислить на счет мамы – Аллы Владимировны, карта Сбербанка - 4276 2200 1170 5244. Контактный телефон +7 960 520 46 65.
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