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Перцы затаились

27.06.2017 12:32 3 821 Александр Фалалеев
Перцы затаились

Продолжаем наш дачный марафон!

Холодная, дождливая погода совсем не нравится нашим перцам. Собственно, и остальная овощная рассада развивается крайне медленно. Однако нежные «южане» оказались самыми капризными.

Уж и ухаживаем за своей рассадой, как опытные огородники советуют, и вниманием, и добрым словом зелёные питомцы не обделены. А всё одно погода не даёт возможности разгуляться перчикам. На подоконнике им было явно комфортнее. Точно, в июле надо было высаживать. Но дело сделано. И наш с женой первый опыт-эксперимент по выращиванию перцев, а заодно ещё и помидоров, огурцов, кабачков, морковки, разной зелени, винограда, смородины, малины, облепихи, вишни, сливы, груш, яблонь, персиковых деревьев, черноплодной рябины и ещё чего-то там, продолжается. И это всё, хотя и очень медленно, но живёт и развивается.

Успеет ли всё созреть?

Синоптики снова не радуют: вторая половина июня тоже будет прохладной и дождливой. Это ужасает! Ведь при температуре ниже +12°С корни приостанавливают свою работу. А если почва длительное время имеет низкие температуры, то корни у перцев отмирают. Было бы обидно лишиться урожая, в который вложено уже немало сил, души и времени. Как же я теперь понимаю и сочувствую нашим отечественным работникам сельского хозяйства! У деревенских есть хорошая поговорка: «Летний день год кормит».

Цветочки перцев только-только завязались.

Зато радует клубника.

Растёт капуста.

Наливаются соком помидоры.

Зреет смородина, и отцветает малина.

​Завязались виноградные гроздья.

Как защитить перцы от стресса и сохранить урожай?

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть.

Во-первых, почву вокруг растений нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5–7 см, чтобы корни активнее работали.

Во-вторых, все подкормки в период холодов надо прекратить. А при наступлении солнечных тёплых дней надо помочь растениям адаптироваться после перенесенного стресса. Подкормки по листьям растворимыми удобрениями с микроэлементами в хелатной форме с добавлением эпина в такой ситуации, говорят, пойдут на пользу перцам, и они должны быстро восстановить силы.

Попробуем применить такой состав: одну ампулу цитовита (силипланта) развести в полуторалитровой бутылке с водой и добавить пару капель эпина. Раствором опрыскивают все растения в утренние часы при солнечной погоде или в любое время в пасмурную погоду. Но поздно вечером лучше такие обработки не делать. Важно, чтобы раствор хорошо впитался и растения обсохли до вечера. Спустя неделю можно будет приступать к питательным подкормкам под корень. Надеюсь, такая эффективная внекорневая подкормка поможет не только перцам, но и другим нашим теплолюбивым растениям - огурцам и томатам.

Народные методы помощи слабой рассаде перца

 Полив настоем заварки

Вместо обычной воды настаивают 1 стакан спитого чая в 3 литрах воды 5 дней, затем поливают.

 Дрожжевая подкормка

Дрожжи содержат много полезных веществ, к тому же они кормят почвенные микроорганизмы. После такого удобрения уже через 3 дня виден результат: растения, которые плохо растут, становятся крепкими и рослыми.

Приготовить её очень просто: развести в трёхлитровой банке 1 ст. ложку сухих дрожжей и 2–3 ст. ложки сахарного песка. Настаивать в теплом месте до тех пор, пока не начнёт бродить. Разводить водой, пропорция 1:10.

 Зола

Зола нормализует pH почвы, смягчает воду, содержит нужный рассаде перцев калий и фосфор. Можно посыпать ею поверхность почвы, это будет не только долгоиграющей подкормкой, но ещё и мульчой, отпугнет вредителей и окажет подавляющее действие на вредные микроорганизмы.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекресток» от 21.06.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: дачный марафон общество

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