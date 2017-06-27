В Калуге пропала 72-летняя женщина

В четверг, 22 июня, около 22:00 в Калуге в неизвестном направлении вышла из дома и до сих пор не вернулась 72-летняя Элина КИРЮХИНА. Женщина проживает на улице Октябрьской, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

рост - 165 см,

среднее телосложение,

серо-зелёные глаза,

каштановые волосы.

Особые приметы - всегда прикалывает темный пучок искусственных волос.

Была одета в серый блестящий пиджак, бежевые брюки, черные туфли-лодочки. С собой у пенсионерки была тёмно-коричневая большая сумка.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).