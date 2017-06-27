В Калуге пропала 72-летняя женщина

В четверг, 22 июня, около 22:00 в Калуге в неизвестном направлении вышла из дома и до сих пор не вернулась 72-летняя Элина КИРЮХИНА. Женщина проживает на улице Октябрьской, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Особые приметы - всегда прикалывает темный пучок искусственных волос.
Была одета в серый блестящий пиджак, бежевые брюки, черные туфли-лодочки. С собой у пенсионерки была тёмно-коричневая большая сумка.
Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).
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