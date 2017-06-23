В Калуге появятся улицы Свободная и Рябиновая

23.06.2017 17:55 15

21 июня состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

Депутаты одобрили внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета Калуги за счет средств межбюджетных трансфертов на основании уведомлений профильных министерств Калужской области.

Далее были рассмотрены вопросы о наименовании вновь образованных улиц в Калуге. В городе появятся улицы Свободная, Рябиновая, переулки Калиновый и Свободный.

Члены комитетов детально обсудили проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калуги, который был разработан профильным управлением Городской управы в соответствии с федеральным законодательством, Уставом города Калуги и приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области».

Как пояснил начальник управления экономики города Калуги Алексей Дулишкович, проектом предусмотрено размещение на территории Калуги 433 нестационарных объектов, из них:

лотков и торговых автоматов в зданиях – 77,

лотков в скверах и парках -67,

лотков по продаже сезонных овощей и фруктов – 18,

лотков для торговли натуральными соснами и елями -18,

уличная сеть из киосков и павильонов – 253.

Определяющим фактором в составлении схемы стали предложения территориальных общественных самоуправлений. Схема будет действовать один год, после чего управление экономики и депутаты вернутся к этому вопросу. После внесения поправок и уточнений было решено вынести проект на заседание Думы.

На совместном заседании двух комитетов депутаты согласовали унитарному предприятию «Калугатеплосеть» сделки, которые будут совершены после проведения электронного аукциона на электронной площадке по выбору подрядных организаций для заключения контракта на выполнение работ по изготовлению горизонтальных стальных резервуаров, контракта по разработке проектной документации на строительство трассы теплоснабжения в районе улиц Линейная и Поселковая, на заключение контракта по привлечению кредитных средств на погашение задолженности перед поставщиками ресурсов, а также на выполнение ремонтных работ на самом предприятии и приобретении спецодежды для его сотрудников.

Депутат Денис Курганов внес на рассмотрение членов комитетов вопрос об увеличении на 20% существующих размеров базовой ставки платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В этот перечень включены отдельно стоящие рекламные конструкции; щитовые, расположенные на фасадах зданий, временных ограждениях строительных площадок; рекламные конструкции, расположенные на остановках общественного транспорта и выносные. Город дополнительно получит в бюджет 1 млн. рублей. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета при Городском Голове по развитию малого и среднего предпринимательства и был поддержан. Проект решено вынести на заседание Думы.

Депутаты поддержали уточнения, внесенные в прогнозный план приватизации на 2017 год, а также обращение к Губернатору Калужской области о присвоении почетного звания Калужской области «Трудовая слава Калужской области» АО «Калугаприбор».

Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр Одиночников вынес на обсуждение коллег новую редакцию Положения о ТОСах. В течение года рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Городской Думы, представители Ассоциации ТОСов, юристы Городской Думы и Управы, сотрудники управления по работе с населением на территориях Калуги разрабатывали и обсуждали с активистами ТОСов все пункты Положения. На заседании комитетов депутаты акцентировали внимание на изменении процедуры проведения конференции граждан по вопросам деятельности ТОС, норме представительства делегатов на конференциях граждан, а также вопросах, касающихся процедуры изменения и утверждения границ ТОС. Решено в течение месяца внести окончательные корректировки в проект Положения и вернуться к его рассмотрению в конце июля.