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Константин Горобцов дал старт благоустройству дворов по программе «Комфортная городская среда»

22.06.2017 16:25 0 211
Константин Горобцов дал старт благоустройству дворов по программе «Комфортная городская среда»

В четверг, 22 июня, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Волков, посетивший областной центр с рабочей поездкой, встретились с жителями дома по улице Генерала Попова, 13, чей двор вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в числе 111 придворовых территорий, работы  на которых будут проведены в Калуге в 2017 году.

Целью программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации в период с 2017 по 2022 год комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. В рамках его реализации в течение нескольких лет городские власти планируют благоустроить множество дворов и реализовать ряд проектов по благоустройству общественных территорий.

Благодаря активности жильцов дома, одними из первых в апреле подавших  заявку на проведение работ с соблюдением всех условий, необходимых для включения дворовой территории в программу, двор вошел в нее. Здесь появятся урны, скамейки, новая детская площадка, будет заасфальтирована часть дворовой территории, сделана автопарковка. Общая сумма благоустройства обойдется в 2 070 527, 89 тыс. руб.  При этом жители двора выразили согласие на трудовое участие при проведении минимального перечня работ по благоустройству и на финансовое участие при выполнении дополнительного перечня работ в размере 1% от стоимости таких работ.

Уже объявлен конкурс для определения подрядчика. По словам градоначальника Константина Горобцова, они будут с хорошим качеством сделаны до 1 октября.

– В 2017 году начата реализация программы по созданию комфортной городской среды, в которую наш регион вошел стараниями губернатора Анатолия Артамонова. В целом в Калужской области в этом году будет обустроено порядка 400 дворов, для чего выделены соответствующие субсидии из федерального бюджета при софинансировании региона, – говорит член Совета Федерации Юрий Волков. – Одним из обязательных условий участия в программе являются предложения, исходящие от самих жителей. Этот дом показывает хороший пример того, что можно сделать в своем  дворе. Я бы хотел призвать всех жителей области принять активное участие в обустройстве своих дворов по примеру калужан.

– Здесь неравнодушные жители, и они получат достойное благоустройство, – уверен Городской Голова Константин Горобцов. – Список дворовых территорий в городе  на этот год определен, мы провели большую предварительную работу. Депутаты активно общались со старшими по домам, принимали предложения от жильцов. В результате был составлен список из 169 дворов, 111 из которых вошли в утвержденную на заседании Городской Думы программу. Те, кто в этом году не успел по каким-то причинам войти в программу, утвержденную по инициативе президента Владимира Путина, могут сделать это осенью, когда вновь начнут формироваться заявки на следующий год. К этому времени в Калуге уже появятся и первые результаты после выполнения работ благоустройства этого года, в частности, в этом дворе на улице Генерала Попова. Я думаю, такой пример побудит многих жителей обустроить и свои дворы.

На выполнение мероприятий проекта в 2017 году  Калуге выделено 243 869,2 тыс. руб., из которых 162 579 тыс. руб. планируется потратить на благоустройство дворовых территорий по предложениям жителей города, 81 289 тыс. руб. – на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Дзержинского, Кирова.

Фото: Игоря Рулёва.


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов

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