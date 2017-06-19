Депутаты рассмотрели новое положение о ТОСах

19 июня состоялось заседание комитета Городской Думы по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова.
Депутаты одобрили внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета Калуги за счет средств межбюджетных трансфертов на основании уведомлений профильных министерств Калужской области.
18 сентября 2017 года истекает срок полномочий действующей избирательной комиссии МО «Город Калуга». Членами комитета был рассмотрен вопрос о приеме предложений по кандидатурам в состав новой избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» от политических партий и избирательных объединений в соответствии с требованиями федерального законодательства, которую предполагается сформировать в количестве 12 человек.
Депутаты поддержали уточняющие предложения городской прокуратуры в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по вопросам преобразования муниципального образования «Город Калуга».
Немало вопросов вызвал разработанный управлением по работе с населением на территориях города Калуги проект Положения о ТОСах. Депутаты высказали свои замечания и поправки и предложили управлению доработать документ, а затем вынести на обсуждение других комитетов Думы.
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