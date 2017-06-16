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Прокуратура потребовала ликвидировать две свалки

16.06.2017 12:00 1 363 Дмитрий Ивьев
Прокуратура потребовала ликвидировать две свалки

Прокуратура нашла несанкционированные свалки в селах Вознесенье и Лопатино Тарусского района.

- В ходе проверки установлено, что администрациями муниципальных образований сельских поселений в нарушение требований законодательства не принимаются необходимые меры к регулярной очистке территории муниципальных образований от бытовых отходов и мусора, а также их вывозу, - рассказали в пятницу, 16 июня, в ведомстве. - Прокурор района внес главам администраций указанных сельских поселений представления с требованием устранить выявленные нарушения закона.

В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы.


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Тэги: общество экология

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