Прокуратура потребовала ликвидировать две свалки

Прокуратура нашла несанкционированные свалки в селах Вознесенье и Лопатино Тарусского района.
- В ходе проверки установлено, что администрациями муниципальных образований сельских поселений в нарушение требований законодательства не принимаются необходимые меры к регулярной очистке территории муниципальных образований от бытовых отходов и мусора, а также их вывозу, - рассказали в пятницу, 16 июня, в ведомстве. - Прокурор района внес главам администраций указанных сельских поселений представления с требованием устранить выявленные нарушения закона.
В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы.
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