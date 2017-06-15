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Экологический праздник пройдёт в Центральном парке

15.06.2017 15:00 0 242 Дмитрий Ивьев
Экологический праздник пройдёт в Центральном парке

В ближайшую субботу, 17 июня, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге пройдёт экологический праздник «Сохраним природу вместе». Начало мероприятия запланировано на 12:00.

- В рамках экопраздника пройдут конкурс-парад экологической моды «Бал экологической моды в Калуге», выставка и подведение итогов конкурса «Природа и мы», экологические акции, мастер-классы и выступления творческих коллективов, - рассказали нам в городской управе. - В этот день в парке будет работать мини-зоопарк и детская лаборатория «Микромир на ладони».


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Тэги: общество экология

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