Экологический праздник пройдёт в Центральном парке

В ближайшую субботу, 17 июня, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге пройдёт экологический праздник «Сохраним природу вместе». Начало мероприятия запланировано на 12:00.
- В рамках экопраздника пройдут конкурс-парад экологической моды «Бал экологической моды в Калуге», выставка и подведение итогов конкурса «Природа и мы», экологические акции, мастер-классы и выступления творческих коллективов, - рассказали нам в городской управе. - В этот день в парке будет работать мини-зоопарк и детская лаборатория «Микромир на ладони».
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