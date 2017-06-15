Новые законы для развития области

Очередная сессия Законодательного Собрания Калужской области, состоявшаяся в четверг, 15 июня, выдалась очень насыщенной. В повестке дня значилось 37 различных вопросов, среди которых – более двух десятков важнейших для развития области региональных законопроектов.

У Виктора Бабурина появился заместитель

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания большинством голосов избран Александр Ефремов. Ему 37 лет. В течение 10 лет он возглавлял сельское поселение деревня Воробьево Малоярославецкого района. В настоящее время – генеральный директор ЗАО «Воробьево» и директор по инвестиционным проектам ООО «ИГ Велес Капитал».

В областном парламенте Александр Ефремов также занимает должности заместителя председателя комитета по агропромышленному комплексу и председателя счетной комиссии. Он возглавляет и Совет молодых депутатов при Законодательном Собрании.

Кандидатуру Александра Ефремова от фракции партии «Единая Россия» выдвинул председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин. В ходе тайного голосования оказалось, что это предложение поддержали 33 депутата из 34 присутствующих.

Утверждёно исполнение бюджета за 2016 год

В этот же день областные депутаты поставили точку в бюджетной работе за прошлый год. Теперь, после утверждения документа депутатами, правительство может начинать работу над версткой бюджета 2018 года.

Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 48 млрд. 368 млн. рублей, что на 4 млрд. 126 млн. рублей больше, чем в 2015 году. Расходы составили 50 млрд. 557 млн. рублей. Бюджет носил ярко выраженную социальную направленность – расходы на различные виды материальной помощи калужанам составили 58%.

Ранее исполнение бюджета прошлого года было обсуждено на комиссии по бюджету. Более подробно о структуре доходов и расходов областного бюджета за 2016 год можно прочитать в статье «Возвращение на траекторию роста».

Звания «Ветеран труда» могут удостаиваться инвалиды

Согласно прежней, теперь уже недействительной норме областного закона «О ветеранах труда Калужской области» звание «Ветеран труда Калужской области» могло быть присвоено гражданам, удостоенным наград и почетных званий Калужской области и не получающих других мер социальной поддержки, установленных федеральным либо областным законодательством.

Прежде всего это касалось инвалидов и реабилитированных лиц, которым предоставлялось право выбора – либо получать социальную помощь по данной категории, либо – как ветераны труда.

В новой редакции данного закона, принятой 15 июня, такое ограничение снято. Теперь можно получать два вида социальной помощи одновременно. Например, и как реабилитированное лицо, и как ветеран труда.

Городским референдумам – быть!

Депутаты Заксобрания сделали важнейший шаг на пути укрепления демократических институтов в области. Принят закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях области».

Документ разработан комитетом по государственному управлению и местному самоуправлению и создаёт правовую основу для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления.

Новый областной закон гласит, что решение о проведении опроса будет приниматься представительным органом муниципалитета в течение 30 дней со дня поступления соответствующей инициативы. Подготовку и проведение опроса будет обеспечивать специальная комиссия. Проводиться опрос будет в виде открытого или тайного голосования.

По средствам на капремонт – ежемесячный отчёт

Важные изменения внесены в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Цель – ужесточение контроля Государственной жилищной инспекции над специальными счетами на капитальный ремонт.

Как известно, собственники жилых домов могут формировать фонд капитального ремонта двумя способами: перечислять взносы на счёт регионального оператора, либо создавать специальный счёт своего дома. Спецсчёт может содержать как товарищество собственников жилья, так и управляющая компания или региональный оператор.

Теперь региональный оператор обязан ежемесячно предоставлять в ГЖИ сведения о размере средств, поступивших в качестве взноса на капитальный ремонт, об израсходованных средствах и остатке на спецсчёте, о заключенных договорах займа или кредитного договора на проведение капремонта.

Снова о бережном отношении к земле

Формирование правовых рамок для как можно более рачительного отношения к земле – целенаправленная политика Законодательного Собрания на протяжении уже многих лет. Следующим шагом в этом направлении стало внесение изменений в региональный закон «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области».

В новой редакции предусмотрена возможность определения перечня и установления границ особо ценных сельскохозяйственных угодий, которые нельзя использовать для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.

В перечень таких земель войдут сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций, учебно-опытных образовательных учреждений высшего профобразования, земли с очень высокой кадастровой стоимостью, угодья племенных заводов.

Об экологии – с раннего детства

Калужская область традиционно является лидером в сфере регионального экологического законодательства. Однако депутаты решили не останавливаться на достигнутом и обратили свое внимание на такой аспект как экологическое образование. Новый закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды» предусматривает создание в регионе системы непрерывного экологического воспитания.

- Инициатором этого закона был мой предшественник Виктор Гриб. Это очень актуальная инициатива, ведь зачастую в вопросах экологической безопасности мы боремся лишь с последствиями негативной деятельности человека. При этом бережное отношение к природе, законопослушание нужно воспитывать уже с раннего возраста, - отметил Виктор Сергеевич Бабурин.

Новый закон для привлечения инвестиций

Известная своими законодательными инициативами по привлечению в область стратегических инвесторов, Калужская область вновь заявляет о себе как о месте, где выгодно создавать новые производства.

Отныне для организаций – участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет. Для первой категории ставка составит 13,5 процента, для второй – 10 процентов.

Также участники региональных инвестиционных проектов могут пользоваться федеральной налоговой льготой – нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет.

Минимальный объем капитальных вложений в реализацию региональных инвестиционных проектов составляет 50 миллионов рублей, а для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт - 750 миллионов рублей.

Также изменён порядок применения пониженной ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, резидентами особой экономической зоны «Калуга». Применение этой льготы теперь увязано не к календарным годам, а к году присвоения налогоплательщику статуса резидента особой экономической зоны. По замыслу региональных законодателей это сделает ОЭЗ «Калуга» более конкурентоспособной по отношению к аналогичным зонам, созданным в других регионах.