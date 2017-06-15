На Воинском кладбище возложат цветы в 4 утра

В четверг, 22 июня, на Воинском мемориальном кладбище в Калуге пройдёт траурное мероприятие, приуроченное к 76 годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

- Главная цель мероприятия - сохранение памяти у молодого поколения о Великой Отечественной войне, - рассказали нам 15 июня в городской управе. - По сложившейся традиции в нем примут участие ветераны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных организаций, духовенства и молодежь.

Всех желающих приглашают принять участие в мероприятии.