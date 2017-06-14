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Любимов пойдёт на выборы губернатора

14.06.2017 15:17 10 1942 Дмитрий Ивьев
Любимов пойдёт на выборы губернатора

Врио губернатора Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ, работавший ранее городским головой Калуги, станет единственным кандидатом от партии власти на предстоящих осенью выборах главы этого региона. Об этом стало известно в среду, 14 июня.

Как мы уже рассказывали, президент России Владимир Путин 14 февраля принял отставку рязанского губернатора Олега Ковалева, а врио главы региона был назначен Любимов.


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Тэги: николай любимов общество

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