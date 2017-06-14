Любимов пойдёт на выборы губернатора

Врио губернатора Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ, работавший ранее городским головой Калуги, станет единственным кандидатом от партии власти на предстоящих осенью выборах главы этого региона. Об этом стало известно в среду, 14 июня.

Как мы уже рассказывали, президент России Владимир Путин 14 февраля принял отставку рязанского губернатора Олега Ковалева, а врио главы региона был назначен Любимов.