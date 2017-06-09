Проверка на прочность

Продолжаем наш дачный марафон!

Ураган снёс ниф-нифовскую теплицу, ливень смёл едва проклюнувшиеся ростки разнообразных цветов, залил молодые побеги перцев, помидоров, огурцов и цветной капусты, а солнце нещадно жгло овощную рассаду под полиэтиленом.

- У природы нет плохой погоды, - уверенно заявила жена ранним воскресным утром 28 мая.

И я понял: день будет посвящён сельхозработам. Предстоит высаживать нашу трепетно опекаемую зелень, которой заставлены подоконники всех восьми окон, в огород и устанавливать купленный в шопинском сельмаге трёхсотрублёвый парник.

В ожидании высадки.

​На постоянном месте жительства.

​В 8-метровом парнике дружно уживаются помидоры и перцы.

​Растите, перцы, большие-пребольшие, вкусные-превкусные!

Погода в этот день наконец-то радовала солнышком и относительным безветрием, что на нашем открытом Седогоре (так величают местные жители окраину деревни) бывает крайне редко. По расчётам Ирины, 18 перцевых и 20 помидорных ростков должны были вполне поместиться в парник размером 5 м x 1 м 50 см x 70 см (утверждённым производителем). Однако на деле покрывного материала и 5 дуг едва хватило на 4 реальных посадочных метра. Высаживали в два ряда. Как утверждают знатоки, перец и томат в одном парнике должны отлично уживаться при любом расположении грядок, так как оба предпочитают сухой воздух. Мы сначала посадили высокорослые сорта помидоров, потом - низкорослые и следом перцы четырёх сортов. Получились две грядки длиной около 8 метров. Из сарая был извлечён полиэтилен и остатки ПВХ-водопроводных труб. В результате комбинированный тоннель изяществом и красотой особо не отличался, однако дарил надежду, что труд наш не пропадёт даром и выпестованная в тепле и любви рассада когда-нибудь отблагодарит нас вкусными плодами. Все помидоры и часть перцев были накрыты пропускающей воздух материей, а большая часть перцев оказалась под «бездыханной» плёнкой. Огурцы высадили отдельно и тоже накрыли лёгкой, практически марлевой тряпицей. Последующие дни погода как будто по заказу решила проверить наши нервы и сооружение на прочность: жара, ливни и ураганные ветры и град чередовались всю неделю. Полиэтилен в итоге заменили на лёгкое нетканое укрывное, такое же, как у помидоров, покрывало. Усовершенствовали. Усилили. Наблюдаем. Поливаем. Ждём.

Советы бывалых

Полив теплицы не должен быть частым, но обязательно обильным. При небольшом количестве воды на листьях появляются красные ожоги.

Подкормка перцев в парнике осуществляется 1 раз в 2 недели, чтобы избежать разрастания кустов.

Почву надо регулярно рыхлить для лучшего проникновения кислорода.

Важно обрабатывать кусты кельтаном - он предотвращает появление паутинного клеща, который серьёзно вредит растениям.

Эта статья была опубликована в №23 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.06.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.