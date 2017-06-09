Возвращение на траекторию роста

В Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Калужской области за 2016 год.

Прозрачность, анализ, прогноз

Как отметил председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, публичные слушания по исполнению бюджета за истекший год преследуют три цели: обеспечение прозрачности областного бюджета для общественности, анализ финансовой политики региона и подготовка к началу формирования бюджета на следующий год.

Ключевым моментом публичных слушаний стал отчёт перед депутатами министра финансов Калужской области Валентины Авдеевой. По её словам доходы областного бюджета в минувшем году составили 48 млрд. рублей. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 9%.

Первые ласточки экономического роста

Главной особенностью 2016 года стало полное преодоление негативных тенденций и выход на плюсовые показатели экономического роста. Более того, по ряду позиций реальные финансовые показатели оказались выше запланированных. Так, вместо запланированного роста производства на уровне 2%, в реальности промышленные объёмы выросли на 8,6%.

- Главная задача выполнена: финансовая стабильность обеспечена, - так резюмировала общую ситуацию в экономике области председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина Яшанина.

В то же время сельском хозяйстве вместо запланированных 6%, рост производства составил всего 0,5%. Значительное (до 20%) произошло снижение объёмов в строительстве. Незначительно снизился товарооборот и объём платных услуг.

Инвестиции в основной капитал были запланированы на уровне 90% от показателей предыдущего года, однако и эти показатели не были достигнуты – по итогам года в реальности сложилось 81,8%.

Бюджетное оздоровление

По словам Валентины Авдеевой, в 2016 году наблюдался существенный прирост собираемости налога на прибыль. Это позволило не только сократить до минимума бюджетный дефицит, но и полностью уйти от коммерческих кредитов, которые несколько лет назад составляли половину всех заимствованных средств.

Сейчас областное правительство в услугах коммерческих банков, предоставляющих средства под 9-12% годовых, больше не нуждается. При необходимости, привлекаются кредиты из федерального бюджета под символические 0,5%.

Тратить ещё грамотнее

Несмотря на очевидный рост доходной части бюджета, значительная часть обсуждения бюджета была посвящена теме оптимизации расходов.

- Тут прозвучала цифра – 48 миллиардов, это практически по 48 тысяч рублей на каждого жителя области! В других регионах значительно меньше. Как они там справляются? - отреагировал Виктор Сергеевич Бабурин, принявший участие в общественных слушаниях в режиме телеконференции из Мосальского района.

Эту же тему затронул и председатель комитета по законодательству Алексей Слабов. По его словам, резервы более эффективного использования бюджета, безусловно, есть. К примеру, Алексей Геннадиевич предложил обратить внимание на статью содержания госаппарата.

Социальная направленность

- Принципиально важно, чтобы областной бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Порядка 60% средств идут на помощь населению области, - отметил Виктор Бабурин.

Финансовую помощь от государства в той или иной форме получает две трети жителей области. В то же время, ведётся работа над тем, чтобы систему социальных пособий сделать более адресной.

Подготовка бюджета на 2018 год

Безусловно, социальная направленность бюджета Калужской области будет сохранена и в следующем году. В ближайшее время региональное правительство начнёт работу над бюджетом на 2018 год. В условиях роста доходов и общей финансовой стабилизации работать над ним будет, безусловно, легче, чем в предыдущие годы.

В то же время задача Законодательного Собрания сделать так, чтобы эта работа проходила в тесном взаимодействии с населением области, инициатива которого очень важна для депутатов.