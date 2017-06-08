Константин Горобцов проверил ход ремонта шопинской дороги

08.06.2017 16:37 546

В четверг, 8 июня, Городской Голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ побывал на строительстве автодороги, ведущей с улицы Генерала Попова в деревню Шопино, которое началось весной.

Пройдя по участкам, на которых уже начались работы, градоначальник встретился здесь с представителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций, обсудив с ними рабочие вопросы. Предыдущее рабочее совещание он проводил на объекте неделю назад, рекомендовав подрядчику активизировать ход работ.

– Сегодня мы увидели, что здесь ведется полномасштабная работа, – прокомментировал итоги поездки Константин Горобцов. – Подрядчик приступил к ней на всем протяжении дороги. Нам понятен механизм переноса проходящего здесь газопровода и переподключения технологических сетей, известны точки их врезки. Сейчас строители занимаются устройством ливневой канализации, уже прошли участок в 400 метров, по завершении произведут врезку в коллектор. Через две недели они приступят к работам на земляном полотне, где уже сделаны соответствующие отметки. Затем здесь начнут работать экскаваторы, и подрядчики смогут приступить к устройству дорожного полотна, которое планируется сделать августе – сентябре. Параллельно мы решаем возникающие технические вопросы, в частности, проходят согласования, связанные с переносом коммуникаций. На сегодняшний день у подрядчика есть некоторое отставание от графика, но он его наверстывает, и у нас есть основания рассчитывать на то, что к пику работ в августе он будет четко работать по графику и даже с перевыполнением.

Николай АКИМОВ

Фото И. Рулёва