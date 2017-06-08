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Депутаты поручили разработать программу развития МУП «Калугатеплосеть»

08.06.2017 16:36 0 255
Депутаты поручили разработать программу развития МУП «Калугатеплосеть»

8 июня состоялось заседание комиссии по анализу деятельности унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги под председательством депутата Городской Думы Калуги Юрия Титкова. На повестке дня был один вопрос – о подготовке Программы развития МУП «Калугатеплосеть» города Калуги. Приглашенный директор предприятия Виктор Устинов подробно изложил свое видение истоков тех проблем, с которыми в данный момент сталкивается МУП «Калугатеплосеть». Среди них недополученные доходы в размере 1 168 305, 8 тыс. рублей за период 2014-2016 гг. Кроме того, предприятием ведется претензионно-исковая работа и в данный момент в рассмотрении суда находится 59 исков на сумму 258,2 млн. рублей. Одним из проблемных вопросов остается взыскание задолженности по исполнительным листам с управляющих компаний, и с тех, которые уже объявили себя банкротами, и с действующих. Необходима модернизация, реорганизация, автоматизация и диспетчеризация ряда объектов теплоснабжения.

После тщательного изучения всех аспектов, депутаты поручили управлению экономики города Калуги совместно с руководством МУП «Калугатеплосеть» к концу июля представить комиссии основные параметры программы поэтапного планомерного развития данного предприятия.

Как подчеркнул председатель комиссии Юрий Титков, «в этом вопросе нужен системный грамотный подход. Сегодня предприятие работает без убытков, и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, старается держаться на плаву. Но нужно четко понимать, как и по каким статьям нужно провести оптимизацию затрат, провести работу с должниками, задействовать другие резервы, чтобы предприятие развивалось и нормально работало, обеспечивая город и калужан теплом». Вопрос остается на контроле депутатов.


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Тэги: oбщество городская дума

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