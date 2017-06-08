Калужская область поднялась на 18 место в экологическом рейтинге

В экологическом рейтинге российских регионов Калужская область поднялась с 19 на 18 место. Такие данные в четверг, 8 июня, предоставили нам в общественной организации «Зеленый патруль».

Возглавляет рейтинг с большим отрывом Тамбовская область, 2 и 3-е места рейтинга с одинаковым результатом поделили между собой Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятке лучших находится Республика Чувашия, Ульяновская, Белгородская области, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Курская области.

Самые плохие показатели у Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей.

- Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации на отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, - отмечают авторы исследования.