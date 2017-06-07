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Содержание и ремонт дорог в области – под контролем депутатов

07.06.2017 09:10 0 388 Сергей ПЕТРОВ
Содержание и ремонт дорог в области – под контролем депутатов

Расходование бюджетных средств на ремонт дорог может быть максимально эффективным только тогда, когда есть целостная система контроля за работой дорожников со стороны депутатов.

И такая система в области уже работает.  В Законодательном Собрании  области создана рабочая группа по координации деятельности в сфере контроля за содержанием автомобильных дорог общего пользования. Её очередное заседание состоялось во вторник, 6 июня, в областном парламенте.

- Это совместная работа законодательной и исполнительной ветвей областной власти по поручению губернатора области Анатолия Артамонова, сказал при открытии заседания Виктор Сергеевич Бабурин.

По словам руководителя ЗСКО, бюджет на содержание и строительство дорог в области хотелось бы иметь значительно больше, однако нынешнее непростое время диктует свои правила. Поэтому необходимо сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль, выделенный на эти цели, был потрачен предельно рационально. Говоря формально – чтобы были чётко выполнены все работы, предусмотренные регламентами областного министерства дорожного хозяйства.

- Мы с вами должны выполнить простую работу перед своими избирателями: разобраться, что должно быть сделано, проконтролировать ход работ и их результат, - отметил Виктор Сергеевич.

Впрочем, задача не такая и простая: с одной стороны, нельзя выходить за рамки технических регламентов, с другой – нужно противостоять стремлению подрядчиков, в качестве которых выступают частные компании, увеличить свою прибыль за счёт снижения качества работ.

Несколько районов присоединились к мероприятию в режиме видеоконференции. Наиболее масштабная работа по реконструкции дорожной сети в этом году предстоит в Дзержинском районе – на эти цели из областного бюджета выделено 310 млн. рублей. О том, как осуществляется депутатский контроль за расходованием этих средств рассказала из Кондрово глава района Наталья Григорьева.

Особенность этого района – песочные карьеры. Если дороги областного значения находятся ещё в нормальном состоянии, районные регулярно разбиваются большегрузами. Аналогичная проблема в Юхновском районе с лесозаготовителями. Занимаясь транспортировкой и складированием леса, мощная техника приводит в негодность районные дороги, не рассчитанные на такие нагрузки.

На многих участках в области, как, к примеру, на дороге «Медынь-Верея», работы уже идут полным ходом. И депутаты Законодательное Собрание области их контролируют в рамках созданных в муниципалитетах комиссий.


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Тэги: oбщество законодательное собрание

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