Герасим и проблемы утопающих

В минувшую пятницу после полудня в Доме музыки было многолюдно. Сюда пришли калужские предприниматели для встречи со своим защитником - Борисом Титовым.

За соломинку

Ради этой встречи председатель колхоза Михаил Фисунов приехал из деревни Подборки Козельского района. По его словам, областное министерство сельского хозяйства передало их пруд в аренду неким предпринимателям. А теперь прокуратура заставляет колхоз за свой счёт ещё и отремонтировать плотину для этого пруда.

- Мы начали строить скотный двор. Вместо этого теперь должны потратить 10 миллионов на ремонт плотины для кого-то, кто будет там ловить рыбу. Судимся, судимся… Всё бесполезно, - сетует колхозник.

Когда он узнал о приезде Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, забрезжила робкая надежда: а вдруг московский гость заинтересуется его вопросом и поможет хоть немного распутать тот клубок земельных и имущественных проблем, в котором ему ежедневно приходится барахтаться.

Сам себя не похвалишь…

Однако отчаянное состояние председателя колхоза явно диссонировало с бравурной риторикой чиновников.

- Когда я приезжаю в другие субъекты, меня спрашивают: как у вас в Калуге? Я говорю: «У нас рост экономики в прошлом году - 108%». Они говорят: «Это как?» Я отвечаю: «Вот так!» С такой мажорной ноты начал встречу Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрей Колпаков.

- Калуга является для многих образцом того, как нужно развивать экономику. Как в регионе, где нет ни нефти, ни газа, ни золота, можно привлечь инвестиции и создать огромное количество рабочих мест, - поднимал накал пафоса Борис Титов.

Надо сказать, что экономические показатели области на самом деле хорошие: по итогам I квартала этого года регион находится на втором месте в ЦФО, обогнав по росту индекса промышленного производства даже Московскую область. Однако совсем не для того приехали предприниматели из дальних районов, чтобы послушать чиновников о том, как прекрасно развивается экономика области за счёт прихода зарубежных компаний. Им-то таких льгот и налоговых послаблений, какие предоставляются иностранцам, не видать как своих ушей.

Заочная дискуссия

- У вас сколько сроков, Анатолий Дмитриевич? - задал вопрос Борис Титов, разумеется, имея в виду губернаторские каденции. Однако, услышав хохот, решил поддержать: - Рецидивист?

Учитывая, что за последние три года уголовные дела завели в отношении уже пяти глав регионов, шутка бизнес-омбудсмена Артамонову явно не понравилась - на его лице не проскользнуло даже тени улыбки. Он пустился в рассуждения о пользе и вреде Интернета, когда любой может в политических целях или из-за обиды написать «какую-то ерунду, которая порой сбивает с толку».

Такая завуалированность была присутствующим вполне понятна: руководитель области наверняка имел в виду нашумевшую статью на сайте одного информагентства, где первый всенародно избранный мэр Калуги Виталий Черников подверг резкой критике экономическую политику губернатора.

Этот материал действительно вызвал большой общественный резонанс. Однако встреча с предпринимателями показала, что власть по-прежнему не готова к полноценному диалогу с обществом, частью которого и являются предприниматели.

Складывается впечатление, что уже стойко сложились два мира. В одном всё хорошо, а будет ещё лучше. В нём живут бизнес-омбудсмены, чиновники и обслуживающие их журналисты. А в другом - председатель колхоза из Подборок, которому всё равно придётся ремонтировать плотину для чужого пруда.

Наша справка

Борис Юрьевич Титов - представитель российской бизнес-элиты, долларовый миллиардер, владелец контрольного пакета акций инвестиционно-торговой группы SVL Group, работающей на рынке нефтепродуктов, агро- и нефтехимии, сжиженных газов.

В последние годы бизнес Титова расширился за счёт завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» и шампанского Дома Chateau d`Avize.

Политический багаж Титова тоже внушителен. Бывший единоросс, в 2008 году он вместе с нынешним завсегдатаем телешоу Леонидом Гозманом и журналистом Георгием Бовтом создал партию «Правое дело», но впоследствии вышел из неё. В 2016 году, накануне парламентских выборов, он забрал её целиком, переименовав в «Партию роста».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.