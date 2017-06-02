Овощи начали дешеветь

В пятницу, 2 июня, правительство Калужской области рассказало об изменении средних цен на некоторые товары за неделю с 24 по 31 мая.

Снизились цены на капусту – на 7,4%, томаты – на 7,3%, яйца – на 7,2%, огурцы – на 6%, рис – на 2,5%, подсолнечное масло – на 1,8%, сметану – на 0,7%.

При этом яблоки подорожали на 7,6%, говядина – на 1,2%, творог – на 1,1%, свинина - на 0,9%.