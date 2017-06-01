Дождь не помешал празднику

01.06.2017 13:37 300

1 июня в Калуге Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара распахнула свои двери для детского праздника - Международного дня защиты детей.

Это традиционный ежегодный праздник для жителей всего микрорайона, школьников и детей социально – реабилитационного центра «Надежда». Организаторы мероприятия - территориальная община «Суворовская», председатель общины, депутат Городской Думы города Калуги Александр Окунев, педагоги Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара.

Александр Окунев: «Мы проводим этот замечательный праздник ежегодно, на протяжении пяти лет. Это стало доброй традицией. Ребята с нетерпением ждут этого дня, так же как и мы, организаторы. Мы стараемся провести День защиты детей на открытой площадке, чтобы все жители микрорайона могли приять участие, но сегодня погодные условия внесли свои коррективы и перенесли наш праздник в помещение библиотеки. Не смотря на это, праздник удался!»

На мероприятии царило солнечное настроение. Дети смогли поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, посмотреть концерт, подготовленный калужскими творческими коллективами. В завершении праздника состоялось традиционное чаепитие.